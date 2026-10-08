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Podgorička policija uhapsila je S.L. (25) i A.K. (23), osumnjičene za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što su pretresom objekata koje koriste pronađeni marihuana, pribor za pakovanje i više od 1.700 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, službenici Stanice kriminalističke policije za borbu protiv droge pretresli su kuću koju koristi S.L. i pronašli oko 70 pakovanja marihuane, kao i predmete za pakovanje droge.

"Pronađen je i oduzet novac u iznosu od 1.702 evra, u različitim apoenima i metalnim kovanicama, za koji se sumnja da je stečen prodajom opojne droge", navodi se u saopštenju.

Nakon prikupljenih obaveštenja, S.L. je, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U okviru iste akcije policija je pretresla i stan koji koristi A.K. (23).

"Pretresom je pronađena i oduzeta određena količina rasute biljne materije – marihuane, vaga za precizno mjerenje, PVC kese za pakovanje i drugi predmeti", saopšteno je iz policije.

Po nalogu tužioca, A.K. je testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci, a utvrđeno je da je bio pozitivan na kokain i marihuanu.