Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da se neće pozivati na poslanički imunitet nakon što je pozvan na saslušanje zbog objava koje je napisao nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića.

Screenshot 2026-07-07 162516.jpg
Milan Knežević Foto: Printscreen/Instagram

On je tom prilikom rekao da je poziv na saslušanje dobio i zbog toga što nije dao kvorum za smenu predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića.

Ratko Mladić iz ratnih dana Foto: TORBJÖRN ANDERSSON / Expressen / AFP / Profimedia, STRINGER/EPA, PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

- Ja sam došao zbog jedne prijave, a shvatio sam da su dve u pitanju. Zbog moje objave na društvenim mrežama, a tiče se smrti generala Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora koji sam imao u Skupštini Crne Gore, jer sam nedavno izjavio da je Ratko Mladić za mene heroj, a ne zločinac - kazao je Knežević.

(Kurir.rs/Borba.me)

Ne propustiteCrna GoraMILAN KNEŽEVIĆ SUTRA NA SASLUŠANJU U POLICIJI ZBOG OBJAVA O MLADIĆU: "Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka"
Milan Knežević
Crna GoraSRAMAN POTEZ CRNOGORSKOG NVO SEKTORA! Podnete krivične prijave protiv mitropolita Metodija i Milana Kneževića zbog Ratka Mladića!
mladic.jpg
Crna Gora"NEKO ĆE MORATI DA BUDE ŽRTVOVAN, SA ILI BEZ DOKAZA" Milan Knežević oštro o izmenama tužilačkih zakona
MKC_1451.jpeg
Politika"STAVIO BIH TE NA MUKE, PROKLINJAO BI DAN KAD SI SE RODIO" Jezive pretnje upućene Milanu Kneževiću
MKC_1485.jpeg