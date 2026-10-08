Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da se neće pozivati na poslanički imunitet nakon što je pozvan na saslušanje zbog objava koje je napisao nakon smrti bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića .

On je tom prilikom rekao da je poziv na saslušanje dobio i zbog toga što nije dao kvorum za smenu predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića .

- Ja sam došao zbog jedne prijave, a shvatio sam da su dve u pitanju. Zbog moje objave na društvenim mrežama, a tiče se smrti generala Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora koji sam imao u Skupštini Crne Gore, jer sam nedavno izjavio da je Ratko Mladić za mene heroj, a ne zločinac - kazao je Knežević.