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Predsednik Opštine Pljevlja, Dario Vraneš, saslušan je danas u Odeljenju bezbednosti Pljevlja zbog nedavne objave i izjave o generalu Ratku Mladiću.

- General Ratko Mladić je besmrtni srpski junak. Da nije bilo generala Mladića, sada ne bi postojalo srpske duše preko Drine. General Mladić je spasio srpski narod Srebrenice, Bratunca, Žepe i Skelana od novog Jasenovca. Čast mi je što sam objavio čitulju u novinama, prisustvovao opelu i sahrani generala Mladića. Dok budem živ paliću sveću i moliću se za pokoj duše generala Mladića - naveo je Vraneš u svom iskazu pred policijom, deo je zapisnika u koji je podgorička Borba imala uvid.

Čitulja Ratku Mladiću Foto: X/Printscreen/@KonteZanovic

Vraneš je tokom polusatnog saslušanja potvrdio da je Instagram profil "predsjednik_pv" njegov i da ga lično uređuje.

Takođe, na pitanje o lokaciji sa koje je davao intervju za portal eTv novinarki Kaćuši Krsmanović, Vraneš je rekao da je bio na svom radnom mestu u Pljevljima.

- Nalazio sam se u Pljevljima, na svom radnom estu, i na pitanja novinarke Kaćuše Krsmanović lično sam odgovorio preko Vibera - rekao je Vraneš.