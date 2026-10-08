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Lider DNP-a Milan Knežević je nakon razgovora u policiji kazao da je pozvan po dva osnova – zbog objava na društvenim mrežama koje se tiču smrti Ratka Mladića i stihova posvećenih njemu, kao i zbog govora na poslednjoj sednici parlamenta, gde je rekao da ga doživljava kao heroja, a ne kao ratnog zločinca, prenosi RTCG.

Istakao je da se neće pozivati na imunitet i da je spreman i da robija zbog svojih uverenja.

Kako je naglasio, u policiji je kazao da u potpunosti stoji iza svojih izjava.

„Ratko Mladić je za mene ratni heroj, a ne zločinac, i da nije bilo njega, Srbi bi prošli kroz stradanja nalik onima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Jasenovcu, Jadovnu i bezbrojnim stratištima o kojima danas niko ne želi da govori“, kazao je Knežević.

U prijavi, kako je naveo, piše da se tereti za izazivanje verske mržnje i netolerancije i veličanje ratnih zločinaca, a on smatra da to nije tako, jer, kako kaže, nije ulepšao ništa, već je rekao samo istinu.

„Za srpski narod on je ratni heroj i neka mu je večna slava, njemu i svima koji su dali živote za odbranu otadžbine i interesa srpskog naroda“, kazao je Knežević.

Dodao je i da se neće pozivati na imunitet, jer, kako tvrdi, tužilaštvo želi da ga kazni zato što je odbio da da kvorum za smjenu Andrije Mandića, što, prema njegovim riječima, potvrđuje ono na šta su ranije upozoravali – da tužilaštvo postaje četvrta grana vlasti.

„Neću se pozivati na imunitet i neću da dozvolim tužilaštvu ni sudovima da prevaspitavaju srpski narod, dok se ovde slave Adem Jašari, Osman Rastoder, Hašim Tači, UČK i terorističke tvorevine koje su razorile zajedničku državu, a samo nas Srbe da pospu genocidnim pepelom i da nas proglase generalnim krivcima. Spreman sam da robijam zbog svojih uverenja i neću se pomeriti ni za jotu“, kazao je Knežević.

Što se tiče izjava Miloša Medenice, Knežević je pozvao tužilaštvo da ispita sve što je rekao i poručio da će, ukoliko to ne urade u narednih sedam dana, tužiti Miloša Medenicu.

„Juče je poslao i preteću poruku da će me jahati, što doživljavam kao pretnju. Pozivam ga da ostvari tu svoju nameru i jasna je poruka da žele da se obračunaju sa mnom. Neka te dovedu ‘kavčani’ da probaš da me jašeš“, poručio je Knežević.

Knežević je nakon saslušanja zapisnik objavio i na mreži Facebook.

“Nakon što sam upoznat sa razlozima pozivanja, saopštavam da u potpunosti stojim iza izrečenih stavova u Skupštini Crne Gore i na društvenim mrežama, a koji se odnose na lik i delo generala Ratka Mladića”, navodi se u zapisniku.

Dodao je da ne smatra da je učestvovao u veličanju Ratka Mladića, jer bi, kako je dodao, to značilo da je nešto ulepšavao.