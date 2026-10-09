Crna Gora
OPTUŽNICA ZBOG UTAJE POREZA: Budžet Crne Gore oštećen za više od 330.000 evra
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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je Osnovnom sudu u Podgorici optužnicu protiv V.B., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa.
Okrivljeni se tereti da u nameri da izbegne plaćanje poreza nije prijavio zakonito stečen prihod za koji je postojala obavezna prijava.
Kako navode u saopštenju, osumnjičeni nije prijavio lični dohodak ostvaren kapitalnim dobitkom po osnovu razlike između prodajne i nabavne cene u privrednom društvu "T" D.O.O., na koji način je oštetio budžet Crne Gore za iznos od 331.893,36 evra.
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