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Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je Osnovnom sudu u Podgorici optužnicu protiv V.B., zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo utaja poreza i doprinosa.

Okrivljeni se tereti da u nameri da izbegne plaćanje poreza nije prijavio zakonito stečen prihod za koji je postojala obavezna prijava.