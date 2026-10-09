Preme nezvaničnim informacijama "Vijesti", do požara je navodno došlo zbog neispravnih instalacija
Crna Gora
GORI POLIKLINIKA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE! Vatrogasne ekipe su na terenu: "Velika je zadimljenost"
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Deo Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgoricievakuisan je zbog požara na Poliklinici te zdravstvene ustanove.
Preme nezvaničnim informacijama "Vijesti", osoblje i pacijenti su ispred KCCG-a, a na terenu je više vatrogasnih vozila i pripadnici Uprave policije. Preme istim informacijama, do požara je navodno došlo zbog neispravnih instalacija.
Načelnik Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović potvrdio je "Vijestima" da su u KCCG upućena tri vozila sa deset vatrogasaca. On u ovom trenutku nema više informacija.
- Velika je zadimljenost - rekao je Bojanović.
(Kurir.rs/Vijesti/Foto: Ilustracija)
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