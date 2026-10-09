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Šef ruske informacione mreže "Ribar" (Rybar), Mihail Zvinčuk, priveden je jutros u Crnoj Gorizajedno sa više saradnika, prema ekskluzivnim saznanjima "Vijesti" iz bezbednosnog sektora. Zvinčuka su britanske i američke vlasti označile kao ključnu osobu za "maligne hibridne aktivnosti".

Prema istim informacijama, crnogorska policija, u saradnji i koordinaciji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB), sprovodi akciju usmerenu na suzbijanje hibridnog delovanja ove mreže, koju britanske i američke vlasti povezuju sa "širenjem propagande Kremljai operacijama stranog informacionog uticaja".

"Vijesti" saznaju da je tokom aktivnosti bezbednosnih službi identifikovan boravak ruskih državljana povezanih sa ovom mrežom, od kojih je glavna osoba obuhvaćena sankcijama Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švajcarske, Australije i Ukrajine. Reč je o osobi čije se aktivnosti povezuju sa kako "Vijesti" navode "podrškom rata u Ukrajini i širenjem dezinformacija i proruskih informacionih narativa".

Nezvanične informacije govore da su crnogorske službe imale najavu dolaska ruske mreže u Crnu Goru i njihov boravak je praćen danima.

Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i generalnog direktora mreže "Ribar". Navela je da "tom mrežom delimično koordiniše ruska predsednička administracija, da dobija sredstva od državne korporacije 'Rosteh' i da sarađuje sa pripadnicima ruskih obaveštajnih službi."

Zvinčuk se nalazi pod britanskim sankcijama, dok ga američki Stejt department navodi "među osobama uključenim u operacije zlonamernog uticaja usmerene na izborni proces u SAD."

Stejt department, u okviru programa "Nagrade za pravdu", nudi do 10 miliona dolara za informacije koje bi omogućile identifikovanje ili lociranje stranih aktera umešanih u mešanje u američke izbore, uključujući navedene saradnike mreže "Ribar", ili pomogle u sprečavanju takvih aktivnosti.