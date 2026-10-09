CRNOGORSKE BEZBEDNOSNE SLUŽBE NA NOGAMA! Kod šefa ruske mreže "Ribar" pronađena sofisticirana oprema, uhapšena i njegova supruga Valerija i još tri osobe!
Sofisticirana digitalna oprema, dronovi, elektronski uređaji i telefoni pronađeni su kod šefa ruske informacione mreže "Ribar" (Rybar), Mihaila Zvinčuka, i osoba privedenih s njim u jutrošnjoj akciji na području Bokokotorskog zaliva, saznaju "Vijesti" iz bezbednosnog sektora.
U toku je kriminalistička obrada privedenih, a opsežnu akciju na području Bokokotorskog zaliva sprovode službenici Odeljenja bezbednosti Tivat, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB).
Osim Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe.
Prema informacijama "Vijesti", policija i ANB će u okviru svojih ovlašćenja preduzeti dalje mere radi zaštite nacionalne bezbednosti.
"Vijesti" su jutros ekskluzivno objavile da se akcija sprovodi zbog sumnji na hibridno delovanje mreže "Ribar", koju britanske i američke vlasti povezuju sa "propagandom Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja."
Prema istim informacijama, crnogorske službe imale su najavu dolaska članova te mreže, a njihov boravak praćen je danima.
Cilj dolaska, objašnjeno je, bilo je snimanje dokumentarnog video-materijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima Evropske unije.
Sagovornici "Vijesti" iz bezbednosnog sektora naveli su da je planirani sadržaj trebalo da evropske integracije predstavi kao politički nametnut proces sa negativnim posledicama po turizam, ekonomsku stabilnost i nacionalne interese Crne Gore.
(Kurir.rs/Vijesti)