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Sofisticirana digitalna oprema, dronovi, elektronski uređaji i telefoni pronađeni su kod šefa ruske informacione mreže "Ribar" (Rybar), Mihaila Zvinčuka, i osoba privedenih s njim u jutrošnjoj akciji na području Bokokotorskog zaliva, saznaju "Vijesti" iz bezbednosnog sektora.

U toku je kriminalistička obrada privedenih, a opsežnu akciju na području Bokokotorskog zaliva sprovode službenici Odeljenja bezbednosti Tivat, u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbednost (ANB).

Osim Zvinčuka, privedeni su njegova supruga i saradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe.

Prema informacijama "Vijesti", policija i ANB će u okviru svojih ovlašćenja preduzeti dalje mere radi zaštite nacionalne bezbednosti.

"Vijesti" su jutros ekskluzivno objavile da se akcija sprovodi zbog sumnji na hibridno delovanje mreže "Ribar", koju britanske i američke vlasti povezuju sa "propagandom Kremlja i operacijama stranog informacionog uticaja."

Prema istim informacijama, crnogorske službe imale su najavu dolaska članova te mreže, a njihov boravak praćen je danima.

Cilj dolaska, objašnjeno je, bilo je snimanje dokumentarnog video-materijala o najavljenom usklađivanju vizne politike Crne Gore sa standardima Evropske unije.