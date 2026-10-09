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Predsednik sindikata Agencije za nacionalnu bezbednost Dragoljub Milović uhapšen je danas u Podgorici.

Inače u toku je akcija policije koja proverava poslovanje sindikalnih organizacija sektora bezbednosti.

Kako saznaje RTCG, pored Milovića privedeno je još nekoliko osoba.

Prema saznanjima tog portala, policija proverava sindikate Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Uprave policije (UP), Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), Policijske akademije...

Kurir.rs/RTCG

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