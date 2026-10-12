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Službenici regionalnih centara bezbednosti „Sever“, „Jug“ i „Zapad“ sproveli su tokom subote pojačane policijske kontrole, tokom kojih je kontrolisano više od 1.500 lica, među kojima 71 operativno interesantno lice (OIL). Slobode je lišeno ukupno 15 osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

Aktivnosti su bile usmerene na očuvanje javnog reda i mira, sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i prekršaja, kao i unapređenje bezbednosti saobraćaja i sigurnosti građana.

Kontrole su obuhvatile učesnike u saobraćaju, lica i vozila, operativno interesantna lica, članove organizovanih kriminalnih grupa (OKG), kao i ugostiteljske objekte i kazina. U okviru planskih aktivnosti sprovedene su mini-blokade, racije, pregledi lica i vozila, kao i ciljane kontrole objekata.

Policijski službenici kontrolisali su ukupno 48 objekata – 31 ugostiteljski objekat i 17 kazina. Racije su izvršene u pet ugostiteljskih objekata.

Od više od 1.500 kontrolisanih lica, 71 je bilo operativno interesantno, a četiri takva lica su sankcionisana.

U saobraćaju je kontrolisano 1.850 vozača i vozila, dok je iz saobraćaja isključeno 48. Izvršen je pregled 792 vozila i 813 lica.

Alkotestirano je 235 vozača, od kojih je kod 37 utvrđeno prisustvo alkohola, dok su dva vozača bila pozitivna na psihoaktivne supstance.

Zbog prekršaja iz oblasti Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima izdato je ukupno 275 prekršajnih naloga i prijava. Zbog saobraćajnih prekršaja slobode je lišeno 14 lica.

Privremeno su oduzeta četiri motorna vozila – dva teretna i dva putnička, kao i dva biber-spreja.

Kod A. M. (21) iz Bara pronađeno je i oduzeto pakovanje sa oko dva grama marihuane. To lice je lišeno slobode, a policijski službenici preduzimaju dalje mere i radnje.

Tokom kontrola zatečena su i tri lica koja nisu prijavila boravak na teritoriji Crne Gore. Ona su predata inspektorima za strance radi daljeg postupanja.