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U Višem sudu u Podgorici danas je nastavljeno ponovljeno suđenje optuženima za pljačku pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine, kada je ubijen radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak. U dokaznom postupku pregledavani su video zapisi sa nadzornih kamera nekoliko objekata u Nikšiću, trajekta koji saobraća na linji Kamenari-Lepetane, te iz "Instituta dr Simo Milošević" u Igalu.

Prikazan je snimak video nadzora kamere na ulazu trajekta koji saobraća na liniji Kamenari-Lepetane napravljen 19. oktobra 2021. godine, na kojem se vidi da se vozilo "sitroen" u 15 sati i 23 minuta kreće iz pravca Herceg Novog, dok se narednog dana 20. oktobra sedam sati i 56 minuta uočava vozilo "audi", ali se ne može videti koliko ljudi ima u njemu. Zadnja stakla su zatamnjena na tom vozilu. Optuženi Mitar Knežević je kazao da je bio u vozilu "audi".

Kamera video nadzora u Institutu "Dr Simo Milošević" u Igalu, novi deo, 20. oktobra 2021. godine, u osam časova i deset minuta, prikazala je optuženog Kneževića u holu ispred recepcije.

"Ja sam na ovom snimku. Razgovaram telefonom. U ruci držim dokumentaciju za prijem u institut. Potom prilazim službeniku na recepciji i razgovaramo. Tada sam primetio da mi nedostaje jedan papir, koji je nađen u stanu. Od Kamenara do instituta nisam mogao da stignem za 15 minuta", kazao je Knežević pojašnjavajući sudu prikazani snimak.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Iznoseći odbranu u Višem sudu u Podgorici u aprilu 2023., optuženi Knežević je, između ostalog, rekao da nije mogao da daje vozilo kojim je pljačka izvršena, jer nikad nije video taj auto, kao i da nije imao dodira s njim. Za taj dan kada se dogodilo ubistvo i pljačka Pošte u Nikšiću, rekao je da je rano ujutro krenuo za Hreceg Novi i da je oko deset sati bio u institutu u Igalu, za kada su mu i zakazali terapije zbog povrede koju je ranije zadobio u saobraćajnoj nesreći. Negirao je da ima bilo kakvu vezu sa vozilom i naveo da je spavao i da 20. oktobra 2021. nije izlazio iz kuće, osim, kako je već objasnio, kada je ujutro krenuo za Herceg Novi.

U sudu je danas prikazan i video snimak sa nadzorne kamere broj 5, benzinske pumpe "Eko 2" u Rastocima kod Nikšića, 20. oktobra 2021. godine. Uočeno je vozilo koje podseća da je "folksvagen polo". Snimak sa kamere broj 2, za dan 20. oktobar sa iste benzinske pume u Rastocima, prikazuje da okrivljeni Stefan Regojević izlazi iz vozila i daje novac za natočeno gorivo. Potom odlazi u prodavnicu i vraća se sa dve kese. Video nadzor kamere u ugostiteljskom objektu "Raj" prikazao je 18. oktobra 2021. godine, u 18 časova, optuženog Nemanju Miljkovića, kako uzima sredstvo za dezinfekciju ruku (vreme korona virusa) i potom odlazi za šank.

Viši sud izrekao oslobađajuću presudu, Apelacioni je ukinuo

U februaru 2025. godine, Viši sud u Podgorici je izrekao oslobađajuću presudu okrivljenima za pljačku Pošte u Nikšiću i ubistvo Ljubiše Mrdaka. Od optužbe su oslobođeni Mitar Knežević, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Apelacioni sud je ukinuo oslobađajuću presudu i predmet vratio na ponovni postupak.

Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv sedmoro okrivljenih da su prilikom oružane pljačke Pošte u Nikšiću 20. oktobra 2021. godine, ubili radnika fizičkog obezbeđenja "Security Guard Montenegro" Ljubišu Mrdaka. Optuženi su Mitar Knežević iz Nikšića, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević.

Foto: Printscreen/Youtube/Rudar 7

Optužnica

Prema navodima optužnice, okrivljeni su po prethodnom dogovoru i razrađenom planu uz pretnju oružjem od pokojnog Ljubiše Mrdaka, Dragiše Dendića i Igora Ivanovića oteli novac namenjen za isplatu penzija, pri čemu je jedno lice lišeno života. Maskirani razbojnici su uz pretnju oružjem od radnika obezbjeđenja ukrali 423.000 evra.

Optuženicom su obuhvaćeni Mitar Knežević iz Nikšića, Stojan Albijanić, Nemanja Miljković, Petar Zolak, Srđan Svjetlanović, David Banjac i Stefan Regojević. Optužnicom je predstavljeno da je optuženi Miljković po unapred utvrđenom planu, sa optuženim Svjetlanovićem iznajmio dva stana u Nikšiću u kojima su se krili pre i nakon pljačke Pošte. Iz iznajmljenog stana u Ulici Vuka Karadžića, optuženi su imali pogled na parking prostor na kojem se nalazilo vozilo za transfer novca "folsvagen transporter” podgoričkih tablica, navodi se u optužnici.

Optužnicom je predstavljeno da je Albijanić 11. septembra po nalogu okrivljenog Mitra Kneževića sa još jednom nepoznatom osobom iz Bosne i Hercegovine, mimo graničnog prelaza, u Crnu Goru dovezao džip "nisan kaškai", koji je prethodno nepoznata grupa ukrala u Derventi i na njega stavila lažne tablice. Džip je preuzeo Knežević koji ga je krio do dana oružane pljačke. U tom periodu, preko graničnog prelaza Sitnica, u Crnu Goru su vozilom "sitroen kaktus" ušli Petar Zolak i David Banjac. Pošto su stgli do trajekta, tu ih je čekao Stefan Regojević. Optuženi Zolak je u večernjim satima počeo osmatranje mesta planirane pljačke kao i trasu puta kojom je nakon razbojništva trebalo da se da u beg zajedno sa Nemanjom Miljkovićem, Svjetlanovićem i Banjcem.