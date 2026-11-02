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Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj sproveli su tokom vikenda pojačane kontrole saobraćaja u okviru akcija „Brzina“, „Pojas“ i "Alkohol“, a tom prilikom iz saobraćaja su isključili i privremeno oduzeli BMW kojim je upravljao šesnaestogodišnjak.

Kako je saopšteno iz policije, maloletnik sa stalnim boravkom u Ulcinju, upravljao je vozilom bez položenog vozačkog ispita. Utvrđeno je i da je vozio nakon ponoći, da je snaga motora automobila veća od 80 kilovata, kao i da je bio pod dejstvom alkohola, u koncentraciji od 0,22 grama po kilogramu.

Tokom vikend-kontrola provereno je 104 lica i 94 vozila, a svi kontrolisani vozači podvrgnuti su alkotestiranju. Zbog utvrđenih nepravilnosti sankcionisano je ukupno 49 vozača. Policija je izdala 42 prekršajna naloga, dok je protiv sedam osoba podneto sedam prekršajnih prijava.

Kontrolisana su i tri operativno interesantna lica iz Podgorice i Bara, od kojih su dva prekršajno sankcionisana.

Posebna kontrola brzine sprovedena je 31. oktobra, u okviru akcije „Merenje brzine u automatskom modu“. Na regionalnom putu Ulcinj–Ada, u Bulevaru Teuta, od 15 do 17.30 časova, zbog prekoračenja dozvoljene brzine sankcionisano je pet vozača.

U okviru nacionalne akcije "Pojas“ izdato je i 39 prekršajnih naloga zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Sankcionisano je 38 vozača i jedan putnik u vozilu.