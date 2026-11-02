Crna Gora
KOTORSKA POLICIJA UHAPSILA 13 OSOBA: Jedan vozač imao 2,54 promila alkohola, ostali odbili test na drogu
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Kotorska policija uhapsila je 13 osoba zbog prekršajaiz Zakona o bezbednosti saobraćaja, kazali su iz Uprave policije.
Oni su u objavi na mreži X naveli da su zbog odbijanja testa na psihoaktivne supstance uhapšeni V.I., M.B., D.K., turski državljani E.M. E.B.F. T.R., B.B., I.V., kao i M.Ž., M.P., M.M., M.Ć.
Dodaje se da je B.G.M. iz Severne Makedonije, učesnik saobraćajne nezgode, uhapšen zbog prisustva 2,54 promila alkohola u organizmu.
Iz policije su rekli da je M.D. uhapšen zbog prekoračenja brzine.
Kurir.rs/RTCG
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