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Fejsbuk već nekoliko dana bruji o zadatku iz predmeta Priroda i društvo za 5. razred osnovne škole u Crnoj Gori, što bi u Srbiji bio 4. razred jer deca u Crnoj Gori u školu polaze sa 6. godina.

Malo je reći da su na mrežama svi imali svoje viđenje od kojih su neka i veoma duhovita.

Naime, roditelj je poslao fotografiju zadatka iz udžbenika za peti razred osnovne škole, u kojem se od učenika traži da, ako su dečaci, zamisle sebe kao devojčice, a ako su devojčice, da zamisle sebe kao dečake, i sastave priču pod nazivom „Iz svoje kože“.

Odgovor jednog učenika privukao je pažnju, jer nije odgovorilo dete nego njegov tata kog je ovaj zadatak razljutio. On je napisao da ne želi da njegov sin zamišlja sebe kao devojčicu, a zatim dodao poruku upućenu autoru zadatka.

Fotografija je otvorila pitanje o tome kako roditelji doživljavaju ovakve školske zadatke i na koji način ih treba obrađivati sa decom ovog uzrasta.

A ovo su samo neki od komentara Podgoričana...

- Al to može da bude potpuno aseksualno zamišljanje. Kao da proba da razumije što bi moglo da muči jednu djevojcicu ili da joj smeta, i da na to obraca pažnju. Neće vam sin dovest zeta u kucu ako 10 minuta osjeti empatiju, ne brinite nista...

- Bravo za tatu Marka! Svaka čast na odgovoru. Da je još ovakvih tata, ne bi se ovakva pitanja ni postavljala.

- Tata nije ukapirao zadatak, a to je da učenik svet pogleda iz druge perspektive da bi bolje shvatio onu drugu stranu a ne da bukvalno postane devojčica...

- Bravooo....pravi odgovor...Bog je dao...pol djetetu...ili muško ili žensko...i tačka....bravo Marko...moja podrška

- Bravo za tatu....kakvi su ovo zadaci, šta je ovo bre!!!!

- Iz svoje kože? Da zamisle da su drugi pol. I da se zove iz svoje kože? Hahahha

- Suština ovog zadatka je da se vidi koliko deca razumeju suprotni pol i kako da se poradi na tome, pogotovo sad u vreme većeg jaza između polova, nasilja nad ženama itd. Ali objasni ti to Balkancima...

- Koju empatiju tačno treba da oseti dete prema suprotnom polu? Zar ne živimo u vremenu gde su prava muškaraca i žena jednaka? Znači pitanje je apsurdno! Zašto ne napišete zamisli se kao dete koje nema krov nad glavom, pa da naša deca koja manje-više imaju sve, osetite empatiju prema deci koja npr. loše žive i nemaju? Jasno je kud ovo vodi!

- Ovoga nije bilo u čitanku sigurno dok jevropejci nisu poceli da nam sastavljaju udžbenike....

- Sporna je cijela lekcija, a posebno definicija u kojoj se govori da se pol dobija rođenjem, ali da to ne mora tako ostati zauvijek, jer se može promijeniti. Djeci se objašnjava da dječak može postati djevojčica, a djevojčica dječak, i da je dovoljno da se danas osjećaš kao djevojčica da obučeš haljinu, a ako se osjećaš kao dječak, da se oblačiš kao dječak.

Moje pitanje je: da li je zaista primjereno da se ovakve teme obrađuju na ovaj način u udžbeniku za djecu? Smatram da je neophodno jasno razlikovati biološki pol od rodnog identiteta i da roditelji imaju pravo da znaju šta se njihovoj djeci predaje u školi. O ovakvim temama treba razgovarati otvoreno, odgovorno i uz uvažavanje roditelja, a ne ih predstavljati djeci kroz pojednostavljene definicije koje mogu dovesti do zabune.

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