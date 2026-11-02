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Ruski milijarder Konstantin Ivanovič Strukov, koji se nalazi na međunarodnim listama sankcionisanih osoba, zaustavljen je na aerodromu u Tivtuprilikom pokušaja da napusti Crnu Goru, saznaju "Vijesti" iz više nezavisnih izvora.

Prema istim informacijama, nadležni organi pokrenuli su postupak radi donošenja odluke o zabrani njegovog ulaska u zemlju. Nakon što je njegov let za Beograd zadržan, Strukov je, po davanju izjave službenicima Sektora granične policije, napustio Crnu Goru.

- Rešenje o zabrani biće mu naknadno dostavljeno na kućnu adresu - rečeno je "Vijestima".

Strukov je jedan od najpoznatijih ruskih rudarskih milijardera i vlasnik kompanije "Južuralzoloto", jednog od najvećih proizvođača zlata u Rusiji.

Prema međunarodnoj bazi podataka OpenSanctions, njegovo ime nalazi se u evidencijama više jurisdikcija koje primenjuju sankcije.

Sankcije su mu uvele Sjedinjene Američke Države (SAD), Evropska unija (EU), Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Ukrajina, Japan, Kanada, Australija i Novi Zeland.

Njegovo ime nalazi se i u registrima sankcionisanih osoba Monaka, Francuske i Belgije, pri čemu se deo tih evidencija odnosi na sprovođenje sankcionog režima Evropske unije.

Ukrajinski državni registar navodi da je Strukov vlasnik kompanije "Južuralzoloto", kao i rudnika uglja, i povezuje ga sa privrednim strukturama od strateškog značaja za Rusiju.



Investicija na Luštici: Hotel sa pet zvezdica ili privatni kompleks?



Posebnu pažnju privlači Strukovljeva investicija u uvali Dobra Luka, na području Luštice, u okviru lokaliteta Kočišta-Brguli, u opštini Herceg Novi.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji Opštine Herceg Novi, Konstantin Strukov je još 2018. godine bio naveden kao nosilac projekta izgradnje turističkog naselja T1, čiji je centralni objekat trebalo da bude hotel "Dobra Luka" sa pet zvezdica i pratećim sadržajima.

Reč je o projektu na izuzetno atraktivnoj lokaciji, neposredno uz morsku obalu, za koji su vođeni postupci pribavljanja potrebnih saglasnosti i izrade tehničke dokumentacije.

Prema dostupnim saznanjima, Strukov je zemljište prethodno kupio od kompanije Navigator Finance Ltd. Navodna vrednost transakcije iznosila je 5,4 miliona evra, zajedno sa pravima iz ranije pribavljene građevinske dokumentacije.

Međutim, posebno pitanje je da li je stvarna namena kompleksa u skladu sa njegovom zvanično predstavljenom turističkom funkcijom.