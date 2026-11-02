Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Zaustavljen na letu za Beograd

Zaustavljen na letu za Beograd

Slušaj vest

Ruski milijarder Konstantin Ivanovič Strukov, koji se nalazi na međunarodnim sankcionim listama, zaustavljen je na aerodromu u Tivtu prilikom pokušaja napuštanja Crne Gore.

Nakon zadržavanja leta za Beograd, Strukov je posle davanja izjave službenicima Sektora granične policije napustio zemlju.

Od rudara do milijardera

Strukov je jedan od najpoznatijih ruskih rudarskih milijardera i vlasnik kompanije Yuzhuralzoloto, jednog od najvećih proizvođača zlata u Rusiji.

Konstantin Strukov je započeo karijeru kao rudar u rudniku uglja, a kasnije je postao inženjer i investitor u eksploataciju zlata, gde je stekao svoje bogatstvo, piše Forbs.

Foto: Youtube/VKSTUDIO

Strukov se 1993. godine preselio iz Kazahstana u Rusiju kako bi se bavio eksploatacijom bakra, a 1995. godine je od nekadašnjeg sovjetskog giganta "Južuralzoloto" (Uzhuralzoloto) zakupio rudnik zlata u blizini Čeljabinska.

Godine 1997. Strukov je preuzeo upravljanje kompanijom "Južuralzoloto", koja se nalazila na ivici bankrota. Izvršio je restrukturiranje dugova, a zatim otkupio njenu ključnu imovinu.

Kompanija "Južuralzoloto" je 2023. godine počela da trguje na berzi u Moskvi, ali ju je 2025. godine država zaplenila, nakon što je ruski sud prihvatio navode Generalnog tužilaštva da je Strukov prekršio antikorupcijske zakone. Ruska Federalna agencija za upravljanje državnom imovinom planira da proda ovo preduzeće 2026. godine.

Konstantin Ivanovič je rođen 1958. godine u Orenburškoj oblasti, u selu Dimitrovo (Ilekski okrug). Visoko obrazovanje stekao je na Magnitogorskom rudarsko-metalurškom institutu „G. I. Nosov”; 1980. godine diplomirao je rudarsko inženjerstvo (smer: "Tehnologija i kompleksna mehanizacija podzemne eksploatacije mineralnih sirovina").

Pored svoje profesionalne karijere, Konstantin Ivanovič je angažovan i u naučnoj i političkoj sferi. Godine 2003. uspešno je odbranio kandidatsku disertaciju na temu: "Unapređenje tehnologije eksploatacije ležišta zlata na velikim dubinama u okviru Kočkarskog ležišta".

Od 2005. godine član je stranke "Jedinstvena Rusija" i poslanik Zakonodavne skupštine Čeljabinske oblasti. Takođe je član Odbora za ekologiju i upravljanje životnom sredinom, a obavlja i funkciju zamenika predsednika Zakonodavne skupštine Čeljabinske oblasti.

Odlikovan je resornim priznanjem "Rudarska slava" prvog, drugog i trećeg stepena. Takođe je dobitnik zlatnog znaka "Rudar Rusije", medalje "Žukov", kao i Ordena svetog Sergija Radonješkog za doprinos obnovi crkve u selu Kočkar.

Foto: Youtube/VKSTUDIO

Konstantin Ivanovič je 2018. godine proglašen za počasnog građanina Čeljabinske oblasti, kao i za počasnog građanina grada Plasta i Ujskog okruga.

Sankcije mu uveli od Amerike do Japana

Sankcije su mu uvele Sjedinjene Američke Države (SAD), Evropska unija (EU), Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Ukrajina, Japan, Kanada, Australija i Novi Zeland.

Posebnu pažnju izaziva investicija Strukova u uvali Dobra Luka, na području Luštice, u zahvatu lokaliteta Kočišta-Brguli, u Opštini Herceg Novi.

Prema javno dostupnoj dokumentaciji Opštine Herceg Novi, Konstantin Strukov je još 2018. godine bio naveden kao nosilac projekta izgradnje turističkog naselja T1, čiji je centralni objekat trebalo da bude hotel "Dobra Luka" kategorije pet zvezdica, sa pratećim sadržajima.