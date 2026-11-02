ŠOK U ZATVORU U SPUŽU: Otac došao maloletnom sinu u posetu, STRAŽARI ZANEMELI kad su videli ŠTA MU JE DONEO! Dolijao na prijavnici, policija odmah reagovala
Službenici Odeljenja bezbednosti Danilovgrad podneće krivičnu prijavu protiv oca koji je pokušao da unese marihuanu u UIKS, prilikom posete maloletnom sinu koji izdržava kaznu u toj ustanovi.
Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, policija će podneti krivičnu prijavu protiv D. R. zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga.
„Policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Danilovgrad prijavljeno je od strane službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu da su prilikom kontrole na glavnoj prijavnici, u stvarima koje je D. R. doneo svom maloletnom sinu, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, pronašli određenu količinu marihuane. Sa navedenim događajem, nakon prikupljenih obaveštenja, upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se protiv D. R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo“, navode u saopštenju Uprave policije.
Kurir.rs/RTCG