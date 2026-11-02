„Policijskim službenicima Odeljenja bezbednosti Danilovgrad prijavljeno je od strane službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu da su prilikom kontrole na glavnoj prijavnici, u stvarima koje je D. R. doneo svom maloletnom sinu, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora, pronašli određenu količinu marihuane. Sa navedenim događajem, nakon prikupljenih obaveštenja, upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se protiv D. R. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo“, navode u saopštenju Uprave policije.