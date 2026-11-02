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Granična policija je danas na Aerodromu Tivat kontrolisala državljanina Rusije K. S., za kojeg je utvrđeno da se nalazi pod međunarodnim restriktivnim merama Evropske unije (EU), uvedenim zbog delovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, nezvanično je saopšteno Portalu RTCG iz Uprave policije.

Kako je navedeno, K. S. je kontrolisan oko 11 časova, prilikom ukrcavanja na let za Beograd, a proverama je utvrđeno da su mu uvedene međunarodne restriktivne mere.

"Utvrđene odlukom i regulativama EU, koje se odnose na delovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine", precizirano je iz policije.