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Protiv pet osoba iz Nikšića i Berana podnete su krivične prijave zbog sumnje da su prekršile zabrane i obaveze određene sudskim merama nadzora, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kako navode, policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvima, svakodnevno preduzimaju mere i radnje na identifikaciji osoba koje krše zabrane ili obaveze određene merama nadzora izrečenim u krivičnim postupcima.

Nikšićka policija je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podnela krivičnu prijavu protiv operativno interesantne osobe U.Đ. iz Nikšića zbog sumnje da je počinio krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora.

Njemu je rešenjem Osnovnog suda u Nikšiću određena mera obaveznog javljanja Odeljenju bezbednosti Nikšić svakog prvog i petnaestog dana u mesecu, što je, kako se sumnja, početkom novembra propustio da učini.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću krivična prijava podneta je i protiv F.T, zbog sumnje da je počinio isto krivično delo. On se, kako se sumnja, nije javio u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić, iako mu je rešenjem Osnovnog suda određena mera obaveznog javljanja toj policijskoj jedinici svakog ponedeljka.

Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, podneli krivične prijave protiv još tri osobe.

Protiv operativno interesantne osobe N.C. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom bezbednosti.

„Sumnja se da je imenovani prekršio meru izrečenu od strane Višeg suda u Bijelom Polju, koja se odnosi na obavezu javljanja u Odeljenje bezbednosti Berane svakog ponedeljka“, naveli su iz policije.

Krivične prijave podnete su i protiv D.A. i I.Š. iz Berana zbog sumnje da su počinili krivično delo kršenje zabrane određene izrečenom merom nadzora.