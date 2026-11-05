Slušaj vest

Muškarac V.B. (64) umro je večeras nakon verbalnog i fizičkog sukoba više osoba u centru Kolašina, dok je njegov sin M.B. povređen i transportovan u Klinički centar Crne Gore, saopšteno je iz policije. Tačan uzrok smrti biće utvrđen sudsko-medicinskom obdukcijom.

Dežurna služba Odjeljenja bezbednosti Kolašin večeras je, oko 20.10 časova, obaveštena da je u centru grada, u Ulici 13. jula, došlo do narušavanja javnog reda i mira, odnosno verbalnog i fizičkog sukoba između više lica.

"Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta, gde su zatekli muško lice identifikovano kao V.B. (64), koje se nalazilo u besvesnom stanju. On je odmah prevezen u prostorije Hitne medicinske pomoći u Kolašinu, gde je ubrzo preminuo. Tačan uzrok smrti ovog lica još nije poznat a biće utvrđen nakon izvršene sudsko-medicinske obdukcije", saopšteno je iz policije.

O događaju je odmah obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji rukovodi daljim postupanjem i zajedno sa policijskim službenicima vrši uviđaj na licu mesta.

"Takođe, policijski službenici su na licu mesta zatekli još tri muška lica: M.B., sina V.B., koji je zadobio povrede i transportovan je u Klinički centar Crne Gore u Podgorici, kao i A.R. i B.G., koji su dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Kolašin radi prikupljanja obaveštenja", saopšteno je iz policije.

Policijski službenici obezbedili su lice mesta i, po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, preduzimaju dalje mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja i utvrđivanja svih okolnosti.