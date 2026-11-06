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Biznismen Aco Đukanović izjavio je danas pred Osnovnim sudom u Nikšiću da ne priznaje krivično delo nedozvoljenog držanja oružja, navodeći da nije znao da se oružje nalazi u kući koja je u njegovom vlasništvu, ali u kojoj, kako tvrdi, nije živeo niti boravio.

Tokom izjašnjenja o optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, koja ga tereti za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, Đukanović je osporio navode tužilaštva, tvrdeći da nije imao saznanja o postojanju oružja niti faktičku vlast nad njim.

„U mom slučaju umišljaja uopšte nema. Nisam znao za to oružje, nisam ga stavio na tavan, niti sam ga sakrio“, rekao je Đukanović.

On je posebno osporio tvrdnju tužilaštva da je bio držalac oružja samo zato što je vlasnik kuće u kojoj je ono pronađeno. Istakao je da vlasništvo nad nekretninom ne podrazumeva automatski i odgovornost za svaki predmet koji se u njoj nalazi.

Prema njegovim rečima, oružje je pronađeno na tavanu, u prostoru kojem nikada nije pristupao. Objasnio je da je kuća prešla u njegovo vlasništvo 2020. godine, nakon smrti roditelja, putem poklona i porodične razmene, dok od 1974. godine živi u Podgorici.

Lečio se u Ženevi

Naveo je i da je u vreme prenosa vlasništva boravio u Ženevi, gde se lečio, a da od 2021. godine stalno živi u Luksemburgu.

Đukanović je tokom izlaganja ukazao i na rezultate veštačenja, navodeći da je iz kuće izuzeto više od 400 predmeta koji se odnose na oružje i opremu, kao i da su obavljene biohemijske, DNK i balističke analize.

Kako je istakao, ni na jednom od tih predmeta nije pronađen njegov trag.

Foto: Printscreen/RTCG

"To su metalne stvari na kojima ostaje otisak“, rekao je Đukanović, kritikujući tužilaštvo zbog zaključka da je upravo on držao pronađene predmete.

Oružje pripadalo ocu i bratu

On je naveo da je tokom postupka dostavio pisane dokaze i predložio svedoke za koje tvrdi da mogu da potvrde da je oružje pripadalo njegovom ocu i bratu.

Na početku ročišta Đukanović je saopštio da je otkazao punomoćje advokatu Slobodanu Staševiću i najavio da će se u nastavku postupka braniti sam. Kao razlog naveo je, između ostalog, nezadovoljstvo odnosom suda i tužilaštva prema njegovim dosadašnjim braniocima.

Takođe je osporio postupanje sudije Darka Božovića, ali je naglasio da ne traži njegovo izuzeće, već da ukazuje na ono što smatra nezakonitim postupanjem suda.

Na kraju izjašnjenja Đukanović je ponovio da ne priznaje krivično delo i da se ne oseća krivim, ali je rekao da će odgovarati na eventualna pitanja državnog tužioca i suda.

Otkazao punomoćje advokatu

Đukanović je danas otkazao punomoćje advokatu Slobodanu Staševiću i najavio da će se na današnjem ročištu braniti sam.

O tome je obavestio sud na početku glavnog pretresa pred Osnovnim sudom u Nikšiću, obrazlažući svoju odluku, između ostalog, odnosom suda i tužilaštva prema njegovim dosadašnjim braniocima.