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Na Međuvladinoj konferenciji održanoj danas u Briselu, Crna Gora je privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom (EU), i time je ukupan broj zatvorenih poglavlja dostigao 23 od ukupno 33, dok ih je preostalo još deset do planiranog okončanja pregovora, koje se očekuje do kraja godine.

Na ovoj, 30. Međuvladinoj konferenciji, zatvorena su Poglavlje 1 (Slobodno kretanje robe) i Poglavlje 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika).

Evropska komisija je pre dva dana predstavila godišnji izveštaj o napretku Crne Gore, uz "mapu puta" koja sugeriše da bi zemlja mogla da okonča pregovore o pristupanju do kraja 2026. godine, a da Ugovor o pristupanju potpiše u junu 2027. godine.

Irski ministar za evropske poslove Tomas Birn izjavio je da je irsko predsedavanje Savetom EU i dalje posvećeno cilju da Crna Gora do kraja godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja.

Ipak, naglasio je potrebu za nastavkom reformi – posebno u oblasti vladavine prava, jačanja nezavisnosti i odgovornosti institucija, kao i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Crnogorski premijer Milojko Spajić istakao je da zatvaranje ova dva dodatna poglavlja pokazuje spremnost zemlje za završnu fazu evropskih integracija.

Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Spajić je naveo da očekuje održavanje novih međuvladinih konferencija pre kraja godine, tokom kojih bi trebalo da budu zatvorena i preostala poglavlja.

Među njima je i Poglavlje 27 - Životna sredina i klimatske promene, koje je jedno od najzahtevnijih zbog obima usklađivanja sa evropskim propisima i značajnih finansijskih ulaganja neophodnih za njihovu primenu.

Govoreći o zahtevima Hrvatske, Spajić je rekao da timovi obe zemlje rade na rešavanju spornih pitanja, te da je Podgorica spremna na kompromise kako bi se prevazišla neslaganja sa Zagrebom.

"Učinićemo sve što je u našoj moći da pronađemo kompromis i rešimo pitanja koja nas potencijalno dele", rekao je on.

Birn je izrazio uverenje da se preostala otvorena pitanja mogu rešiti na obostrano zadovoljstvo obe zemlje. ; U izveštaju objavljenom 4. novembra, Evropska komisija je ocenila da je Crna Gora ostvarila značajan napredak i da postoji realna mogućnost da se pregovori okončaju ove godine, pod uslovom da se nastavi sa sprovođenjem reformi i obezbedi saglasnost država članica.

Foto: LeStudio/Shutterstock

Prema okvirnom vremenskom planu Komisije, Ugovor o pristupanju mogao bi biti potpisan u junu naredne godine, nakon čega bi usledio proces ratifikacije u svih 27 država članica EU, kao i u Crnoj Gori.

Vlada u Podgorici postavila je cilj da Crna Gora do 2028. godine postane 28. država članica EU; međutim, ovaj vremenski okvir nije zagarantovan i zavisi od ispunjavanja preostalih uslova, kao i od odluka država članica Unije. ; U svom najnovijem izveštaju, Evropska komisija je konstatovala napredak u pomenutim oblastima, ali je takođe upozorila da je broj pravosnažnih presuda u slučajevima korupcije na visokom nivou i dalje mali, dok dugotrajni sudski postupci i nedostatak kadrova ometaju efikasnost pravosuđa.

Komisija je takođe ukazala na potrebu za daljim jačanjem nezavisnosti institucija, osiguravanjem doslednog sprovođenja usvojenih zakona i zaštitom medijskih sloboda, uz izražavanje zabrinutosti povodom uticaja stranih medija na medijsku scenu u Crnoj Gori.