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Osman Ćosović, otac Alme Ćosović, koja je preminula nakon što je brutalno pretučena, prvi put se javno oglasio nakon smrti svoje ćerke i uputio apel ministru pravde Crne Gore Bojanu Božoviću, zahtevajući da se preispita postupanje nadležnih u sudskom postupku protiv Dušana Ramića iz Novog Sada.

Naime, Ramiću se sudi zbog sumnje da je pretukao Almu, koja je nakon gotovo dva meseca borbe za život preminula 3. avgusta prošle godine u Kliničkom centru u Podgorici. Porodica pokojne žene smatra da delo za koje se optuženi tereti ne odgovara težini zločina i zahteva da se pravna kvalifikacija promeni u teško ubistvo.

Almin otac istakao je da je do sada ćutao i da je pravnu borbu za istinu prepustio sinu Demiru, ali da je odlučio da se obrati javnosti jer smatra da je nepravda kojoj je porodica izložena počela da ugrožava i njegovo drugo dete.

Alma Ćosović Foto: Facebook/Centar za ženska prava / Women's Rights Center

- Ja sam otac pokojne Alme Ćosović. Do sada sam ćutao, tugovao u tišini i puštao mog sina Demira da vodi pravnu bitku za istinu o smrti svoje sestre. Ćutao sam jer sam verovao da u ovoj državi postoje zakoni i mrvica ljudskosti kod onih koji sede u tužilačkim i ministarskim foteljama. Danas sam primoran da progovorim po prvi put, jer je nepravda ovog sistema počela da ubija i moje drugo dete - poručio je Osman Ćosović.

Posebno je ukazao na zdravstveno stanje sina Demira, koji je 27. oktobra, nakon ročišta u Višem sudu u Podgorici, doživeo infarkt i zbog toga je hospitalizovan. Prema pisanju crnogorskih medija, Demiru je pozlilo nakon što je tokom suđenja od sudskog veštaka prvi put čuo detalje o povredama koje je njegova sestra zadobila.

Osman Ćosović navodi da se njegov sin ministru pravde obraćao čak pet puta, tražeći sastanak i reakciju nadležnih, ali da, kako tvrdi, nije dobio odgovor. Porodica traži da se ispitaju okolnosti postupka i navodi da postoje razlozi za sumnju u pristrasnost i nejednak tretman.

Alma Ćosović Foto: Facebook/Centar za ženska prava / Women's Rights Center

Otac ubijene Alme posebno je ukazao i na položaj njene ćerke, deteta sa posebnim potrebama, koja je, prema navodima porodice, bila svedok zločina i satima ostala sama pored povređene majke, bez hrane, vode i terapije. Zbog toga porodica zahteva i odgovarajuću institucionalnu zaštitu za devojčicu.

Demir Ćosović je ranije poručio da će, ukoliko ne bude pravde, nakon okončanja postupka napustiti Crnu Goru sa porodicom. Takođe je tražio izmene Krivičnog zakonika, poznate kao "Miličin zakon", kojima bi se predvidele strože kazne za zločine počinjene pred decom.