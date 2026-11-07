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Kotorska policija uhapsila je D. M. (37) koji se sumnjiči da je sredinom oktobra zapalio automobil u naselju Zlatne njive u Kotoru, ispred porodične kuće u vlasništvu F. M.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u neposrednoj koordinaciji i saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Kotoru, rasvetlili slučaj podmetanja požara na vozilu, te nakon sprovedenih intenzivnih policijsko-tužilačkih aktivnosti došli do identiteta osumnjičenog.

"Zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti na štetu fizičkog lica iz Kotora, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru lišen je slobode D. M. (37)", navodi se u saopštenju.

Automobil je zapaljen 12. oktobra.

"Sumnja se da je Kotoranin D. M. izvršio navedeno krivično delo na način što je 12. oktobra 2026. godine, oko 00.25 časova, u naselju Zlatne njive, u opštini Kotor, ispred porodične kuće u vlasništvu F. M. iz Kotora, njegovo putničko motorno vozilo marke „Mercedes“ polio zapaljivom tečnošću, nakon čega je podesnim sredstvom na istom izazvao požar, usled kojeg je na vozilu nastala materijalna šteta", navodi se u saopštenju.

Tokom istrage, izvršeni su pretresi na više lokacija, prikupljena obaveštenja od više lica, što je, uz druge preduzete mere i radnje, rezultiralo identifikacijom osumnjičenog i njegovim procesuiranjem.

"Podsećamo da su službenici Uprave policije, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, u kratkom roku rasvetlili gotovo sve prijavljene slučajeve podmetanja požara i druge napade na imovinu građana. Uprava policije će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim i koordinisanim aktivnostima na otkrivanju i rasvetljavanju ovakvih događaja, kao i identifikaciji i procesuiranju lica koja svojim protivpravnim delovanjem narušavaju bezbednosni ambijent i ugrožavaju imovinu i sigurnost građana", navodi se u saopštenju.