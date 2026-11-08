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Službenici hercegnovske policije uhapsili su D. T. (30) iz tog grada, nakon što su kod njega pronađeni kokain, marihuana i tablete za koje se sumnja da su bile namenjene uličnoj prodaji.

Iz Uprave policije su saopštili da su službenici u naselju Bijela kontrolisali D. T., koji je tom prilikom pokušao da proguta PVC kesicu sa kokainom.

Navodi se da je detaljnim pregledom D. T. u prostorijama policije, kod njega pronađeno i oduzeto više PVC pakovanja kokaina i marihuana, kao i tablete različitih vrsta, za koje se sumnja da su bile namenjene daljoj uličnoj prodaji.

Iz policije su dodali da je od D. T. oduzet i mobilni telefon.

U saopštenju se navodi da je o događaju upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je navedeno delo kvalifikovao kao neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i naložio da se D. T. uhapsi.

Kurir.rs/RTCG

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