INCIDENT U PODGORICI: Pacijent ošamario doktorku Hitne pomoći tokom transporta u bolnicu
- Tokom transporta u Podgorici pacijent je ošamario doktorku Hitne pomoći i verbalno vređao nju i medicinsku sestru.
- Medicinska ekipa ga je ipak bezbedno prevezla do Urgentnog bloka KCCG, a slučaj je prijavljen policiji.
Tokom intervencije Hitne pomoći u Podgorici dogodio se incident kada je pacijent fizički i verbalno napao članove dežurne medicinske ekipe koja ga je transportovala u Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).
Kako je saopšteno iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, ekipa je, nakon poziva dispečera, upućena na kućnu posjetu u Ulici husinskih rudara.
"U kućnoj poseti pacijent je pregledan i doktorka se odlučila za transport u Urgentni blok. Tokom transporta pacijent je ošamario doktorku i verbalno počeo da vrijeđa doktorku i medicinsku sestru“, naveli su iz Zavoda, prenosi CdM.
Uprkos incidentu i stresnoj situaciji, medicinska ekipa je uspela da pacijenta bezbedno transportuje do Urgentnog bloka, nakon čega je slučaj prijavljen policiji.
Osumnjičeni je uhapšen, a očekuje se dalje postupanje nadležnog tužilaštva.
Iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć poručili su da će preduzeti sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje zaposlene.
Kurir.rs/Tanjug