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Stravičan prizor autobusa srpskog prevoznika Niš-ekspres, koji koristi FlixBus, prevrnutog na bok i znatno oštećenog nakon što je 61 kilometar od Zagreba probio zaštitnu ogradu auto-puta A3, dočekao je u nedelju ujutru dežurne hitne službe. Dvoje poginulih, šestoro teško povređenih i 27 lakše povređenih poslednji su zvanični podaci kojima raspolaže policija.

Policija je dojavu o sletanju autobusa sa kolovoza dobila nešto pre 7.30 sati, pa je na teren odmah poslato šest ekipa Hitne pomoći i helikopter, kao i 15 vatrogasaca i brojni policajci koji su doslovno spasavali prestravljene putnike iz različitih evropskih država i organizovali njihovo zbrinjavanje. Kada je reč o dve preminule ženske osobe, od kojih je jedna maloletnica iz Crne Gore, dok se identitet druge još utvrđuje, a navodno je poreklom iz Dalmacije, lekar je mogao samo da konstatuje smrt.

Prema prvim informacijama sa mesta nesreće, koje su se mogle čuti i od samih putnika u bolnicama u koje su prevezeni, vozač je navodno zaspao, nakon čega je autobus počeo da skreće. Zatim su se samo čuli krici, a neko iz prednjeg dela autobusa povikao je: „Pa kuda ćete?!“

Foto: HRT Printscreen

Dok policija sklapa mozaik tragedije, prikuplja izjave i analizira tahograf, a ključni će biti i brojni drugi prikupljeni dokazi, počevši od iskaza obojice vozača i veštačenja delova autobusa, sve kako bi se kompletirala krivična prijava za tešku saobraćajnu nesreću sa smrtnim posledicama, zbog čega odgovornom vozaču preti višegodišnja zatvorska kazna, saznajemo detalje koji su prethodili nesreći.

Vožnja autobusa iz Beograda tekla je mirno sve do granice. Zatim su na graničnom prelazu u koloni proveli sat i po, a nakon prelaska državne granice, po ulasku u Hrvatsku, autobus se zaustavio na prvom stajalištu pored benzinske pumpe Ine. Odmorili su se dvadesetak minuta i popili kafu. Već tada svima je bilo jasno da neće stići u Zagreb u predviđeno vreme, u šest ujutru, pa su neki putnici već počeli da se organizuju. Bili su svesni da će kasniti na krajnja odredišta, ali i propustiti ukrcavanje u druge autobuse. Neposredno pre same nesreće, prvi vozač, koji je preuzeo autobus u Beogradu, zamenio se sa kolegom na stajalištu. Međutim, u 7.25 sati, dok su se približavali Zagrebu, prijatna vožnja pretvorila se u tragediju.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Marin Jević, rodom iz Banjaluke, koji studira i živi u Francuskoj, kaže da je za povratak iz Srbije odabrao autobus umesto aviona.

„U Beogradu sam učestvovao na naučnoj konferenciji, a umesto aviona odabrao sam autobus kao bezbednije prevozno sredstvo. Probudio sam se u trenutku kada je autobus počeo da se zanosi. Osetio sam samo kako silazi sa puta, lagano prelazi na travu, prevrće se i klizi desetinama metara. Sedeo sam na levoj strani, ali na najkritičnijem mestu u zadnjem delu, na pretposlednjem sedištu. Pored mene su bili poginuli ljudi. Bilo je i mnogo povređenih, u stanju šoka, sa prelomima. Zahvaljujući Božjoj milosti, prošao sam sa lakšim povredama leđa. Kada sam došao sebi, uspeo sam da zajedno sa još nekoliko putnika razbijem zadnje staklo i izađem. Nažalost, nismo mogli da pomognemo ljudima ispod nas, bili su priklješteni ispod sedišta“, ispričao je Jević za Jutarnji list. Otkrio je i da su ih već kontaktirali iz autobuske agencije.

Drugi putnik, Nikola Golubović, planirao je da doputuje u Zagreb, a zatim nastavi put ka Mariboru. Ovo je, kaže, treća teška nesreća koja mu se dogodila dok je bio putnik i u kojoj je, za razliku od prethodne dve, koje su se dogodile u automobilu, ovog puta prošao sa najlakšim povredama. On od početka tvrdi da je vozač, neposredno nakon zamene sa kolegom, zaspao za volanom pre nego što je autobus sleteo sa puta.

„Autobus je tokom prevrtanja počeo da struže o tlo, pa je zemlja kroz razbijeno staklo počela da ulazi unutra. Bio je to veliki šok za sve. Pokušavali smo da pomažemo jedni drugima koliko smo mogli. Jedna devojka je još kratko davala znake života, ali je, nažalost, ubrzo preminula. Koliko znam, u autobusu nije bilo dece, a pomoć nam je veoma brzo stigla i svima od srca zahvaljujem“, rekao je Golubović.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Treći putnik iz autobusa smrti, Boris S., kaže da je bio budan u trenutku nesreće, kada je vozač izgubio kontrolu i udario u bankinu, nakon čega je autobus počeo da se prevrće. Zahvaljuje se policiji, Hitnoj pomoći i vatrogascima na brzoj reakciji.

„Bila je potrebna čista sreća da preživimo i na tome treba da budemo zahvalni. Tokom puta, nakon prelaska granice, zaustavljali smo se dva puta. Prvi vozač je vozio celu noć, a pred svitanje, kada smo bili oko 100 kilometara od Zagreba, odlučili su da se zamene jer je prvi vozač rekao drugom da ga zameni, pa su stali. Nakon toga nismo obraćali pažnju na vožnju i odjednom se to dogodilo. Pokušao sam da reanimiram jednu osobu, ali bila je ispod sedišta i više joj nije bilo spasa. Ja sam još najbolje prošao od svih. Razbijao sam prozor alatom za razbijanje stakla, pokušavali smo na sve načine da izađemo. Trudio sam se i da pritom ostanem pribran. Inače, sedeo sam na strani autobusa koja je udarila u tlo. Sreća je što je prijatelj pao preko mene, a ne preko stakla, pa je tako izbegao teže povrede“, opisuje nam, vidno potresen, Boris S.

Na mestu tragedije policija je tokom celog dana obavljala uviđaj i prikupljala stvari 35 putnika iz autobusa kako bi ih popisala i vratila. Svi oni imaće pravo na odštetu nakon što se utvrde sve ključne činjenice.

Beživotna tela dve preminule žene prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obavila obdukcija i potvrdili njihovi identiteti.

Maloletnica iz Crne Gore među poginulima Dve osobe su poginule, među njima i maloletnica iz Crne Gore, a 33 su povređene u teškoj autobuskoj nesreći na autoputu kod Zagreba.

Kako prenosi Jutarnji list, dojavu o sletanju autobusa policija je dobila nešto pre 7.30 sati, pa je na teren poslato šest timova Hitne pomoći, helikopter, kao i 15 vatrogasaca i brojni policajci koji su spasavali ljude.

U slučaju preminulih ženskih osoba, od kojih je jedna maloletna iz Crne Gore, a drugoj se još utvrđuje identitet, a navodno je rodom iz Dalmacije.

Na mestu tragedije policija je ceo dan obavljala uviđaj.

Tela preminulih prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku kako bi se obavila obdukcija i potvrdili njihovi identiteti, navodi Jutarnji.