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Jedna osoba uhapšena je zbog sumnje na zloupotrebu platnih kartica na bankomatima širom Crne Gore, a šteta tih spornih transakcija bi, prema procenama, mogla iznositi oko tri miliona evra.

To iz vise izvora saznaje podgorička Pobjeda i navodi da je osumnjičeno lice podizalo gotovinu od juna 2026. godine na bankomatima u više mesta u Crnoj Gori, navodno korišćenjem platnih kartice izdatim u SAD.

Nezvanično, istraga je vezano za ovaj slučaj u toku, a u ovom trenutku nema potvrđenih podataka o broju transakcija, lokacijama bankomata ni o tome koliko je dugo trajalo sporno podizanje novca.

Šema prevare

Sagovornik Pobjede navodi da je tokom letnjeg usklađivanja sistema bankomata jedne crnogorske banke napravljen tehnički propust koji je, nakon toga, navodno iskorišćen za podizanje gotovine.

Iznos od oko tri miliona evra odnosi se na ukupnu vrednost podizanja novca koju navodi izvor. Međutim, tek treba utvrditi koliki deo tog iznosa predstavlja stvarnu finansijsku štetu, ko je eventualno oštećen i da li su sporne transakcije uticale na račune klijenata.

Takođe, ostaje nepoznato da li su isplate evidentirane isključivo na bankomatima jedne banke ili je reč o transakcijama obavljenim putem više bankarskih mreža.