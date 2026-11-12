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Budvanska policija uhapsila je državljanina Kolumbije C. A. B. R. (46), osumnjičenog za ubistvo 49-godišnjeg državljanina Turske O.K., koje se dogodilo Budvi.

Ubistvo se dogodilo sinoć, a prilikom hapšenja kod njega su pronađena i oduzeta dva pištolja sa municijom.

Ubistvo je sinoć prijavljeno policiji oko 21.10 časova, saopšteno je iz Uprave policije.

Izlaskom na lice mesta, policija je zatekla osobu bez znakova života, za koju je utvrđeno da je reč o O. K, državljanina Turske, čiju je smrt konstatovala ekipa Hitne medicinske pomoći.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Budva su brzom, koordinisanom i efikasnom reakcijom, neposredno nakon prijave upotrebe vatrenog oružja, preduzeli niz hitnih policijskih mera i radnji u cilju pronalaska i hvatanja izvršioca, te ga nakon kraće potere locirali i sprečili njegovo dalje bekstvo", navode iz policije.

Naveli su da je identifikovan osumnjilčeni C. A. B. R. državljanin Kolumbije, koji je u trenutku lociranja bio naoružan.

"Prilikom stavljanja osumnjičenog pod kontrolu, policijski službenici su kod njega pronašli i oduzeli dva komada vatrenog oružja – pištolja sa municijom u okviru", naveli su iz policije.