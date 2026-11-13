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Službenici Uprave carina Crne Gore u četvrtak su, na graničnom prelazu (GP) Debeli Brijeg, zaplenili 36 hiljada tableta čija je procenjena tržišna vrednost oko 70 hiljada evra.

Kako je saopšteno iz Uprave carina, njihovi službenici su, prilikom kontrole teretnog motornog vozila, otkrili i oduzeli veću količinu neprijavljene farmaceutske robe.

„Tokom kontrole kabine teretnog vozila, kojim je upravljala osoba V. K., carinski službenici su pronašli dve veće kutije. Detaljnim pregledom utvrđeno je da se u njima nalazi ukupno 360 pakovanja, odnosno 36 hiljada tableta“, kaže se u saopštenju.

U paketima se, kako se navodi, nalazilo 180 kutija tableta Sildenafil 200 mg (Cenforce 200), 120 kutija tableta Tadalafil 60 mg (Vidalista 60) i 60 kutija tableta Tadalafil 80 mg (Vidalista 80).

Iz Uprave carina su kazali da se u svakoj kutiji nalazilo po 100 tableta.

„Procenjena tržišna vrednost oduzete robe iznosi oko 70 hiljada evra“, navodi se u saopštenju.