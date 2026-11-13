Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Podgorička policija uhapsila je F. J. (22) iz Podgorice, kod kojeg je tokom kontrole u naselju City kvart pronađen kokain, a koji je, kako je saopšteno iz Uprave policije, dva puta pokušao da pobegne policijskim službenicima, zbog čega su prema njemu primenjena sredstva prinude.

Iz Uprave policije navode da su službenici kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Podgorica sinoć, postupajući po informacijama Posebne jedinice policije, kontrolisali F. J. u naselju City kvart.

„Tom prilikom policijski službenici su uočili da je F. J. od sebe odbacio PVC pakovanje sa sadržajem bele praškaste materije, za koju je utvrđeno da je kokain“, saopštila je policija.

Kako navode, osumnjičeni se tokom kontrole oglušio o više upozorenja i naređenja policijskih službenika, pokušavajući da se udalji sa mesta događaja.

„S obzirom na to da je F. J. u dva navrata pokušao da se udalji sa mesta kontrole, oglušujući se o više izdatih upozorenja i naređenja policijskih službenika, prema njemu su, u cilju sprečavanja daljeg bekstva i savladavanja aktivnog otpora, primenjena sredstva prinude“, navodi se u saopštenju.

Nakon toga, F. J. je doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Podgorica.

Policija je, postupajući po naredbi Višeg suda u Podgorici, pretresla i putničko vozilo „VW Polo“, kojim je upravljao osumnjičeni.

„Prilikom pretresa pronađeni su predmeti i tragovi povezani sa zloupotrebom opojnih droga“, saopštila je Uprava policije.