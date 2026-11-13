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Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv B.R.C.A., državljanina Kolumbije, zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Njemu je određen i pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na svedoke, kao i zbog težine krivičnog dela.

„Okrivljenom se stavlja na teret da je dana 11. novembra 2026. godine, oko 21 čas, u ulici Jadranski put u Budvi, u blizini jednog ugostiteljskog objekta, prišao vozilu pored kojeg se nalazio oštećeni O.K., državljanin Turske, i iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u njegovom pravcu, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je nastupila smrt. Tom prilikom, kako se osnovano sumnja, okrivljeni je doveo u opasnost i život drugog lica koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Okrivljenom se stavlja na teret i da je na javnom mestu neovlašćeno nosio dva pištolja sa municijom“, navode u VDT-u.

Postupajući po predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je okrivljenom pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na svedoke, kao i zbog težine krivičnog dela, načina njegovog izvršenja i uznemirenja javnosti.