PRIJAVLJENO NASILJE U PORODICI U ULCINJU: Policija preventivno oduzela tri lovačke puške od oca prijavljene osobe
Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj postupali su po prijavi nasilja u porodici, u naselju Meterizi, gde je, prema navodima prijave, došlo do upućivanja uvredljivih reči članovima porodice i narušavanja porodičnih odnosa.
Kako navode u saopštenju, imajući u vidu potrebu otklanjanja potencijalnih bezbednosnih rizika i sprečavanja eventualne eskalacije porodičnog sukoba, policijski službenici su od oca prijavljenog lica preventivno oduzeli tri komada vatrenog oružja – lovačke puške, i to: „Mossberg“, kalibra 12 mm, „Beretta“, kalibra 12 mm i „Zastava Arms“, kalibra 12 mm.
„O svim okolnostima događaja upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, sa kojim su policijski službenici koordinirali aktivnosti i preduzimali mere i radnje iz svoje nadležnosti, te prikupili potrebna obaveštenja“, navode u Upravi policije.
Uprava policije ukazuje da preventivno postupanje i pravovremeno prepoznavanje bezbednosnih rizika predstavljaju važan segment zaštite građana, naročito u slučajevima nasilja u porodici. Oduzimanjem oružja u okolnostima koje ukazuju na potencijalni rizik od njegove zloupotrebe, policija preduzima mere usmerene na sprečavanje težih posledica i očuvanje bezbednosti svih članova porodice.
Kurir.rs/RTCG