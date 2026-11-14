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Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj postupali su po prijavi nasilja u porodici, u naselju Meterizi, gde je, prema navodima prijave, došlo do upućivanja uvredljivih reči članovima porodice i narušavanja porodičnih odnosa.

Kako navode u saopštenju, imajući u vidu potrebu otklanjanja potencijalnih bezbednosnih rizika i sprečavanja eventualne eskalacije porodičnog sukoba, policijski službenici su od oca prijavljenog lica preventivno oduzeli tri komada vatrenog oružja – lovačke puške, i to: „Mossberg“, kalibra 12 mm, „Beretta“, kalibra 12 mm i „Zastava Arms“, kalibra 12 mm.

„O svim okolnostima događaja upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, sa kojim su policijski službenici koordinirali aktivnosti i preduzimali mere i radnje iz svoje nadležnosti, te prikupili potrebna obaveštenja“, navode u Upravi policije.