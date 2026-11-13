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Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, preduzimajući planske aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga, kod nadežnog sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, inicirali izdavanje naredbe za pretres i po pribavljanju naredbe izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi N.B (31) u Podgorici.

Pretresom je pronađeno nekoliko vrsta opojnih droga, a N.B. je shodno nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici lišen slobode, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

1/3 Vidi galeriju U Podgorici uhapšen muškarac (31), pronađeni Ksalol, buprenorfin i marihuana Foto: Uprava policije Crna Gora

Naime, policijski službenici su danas izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi i u kojima boravi N.B. u Podgorici.

Pretresom je, u komodi dnevnog boravka, pronađena metalna kutija u kojoj su se nalazile tablete Ksalol i Buprenorfin, koje se nalaze na listi opojnih droga.

U istoj komodi pronađeni su vaga za precizno merenje, PVC pakovanje sa biljnom materijom tamnozelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana težine oko 14 grama, kao i više manjih praznih PVC kesica sa zatvaračem koje služe za pakovanje droge.

Daljim pretresom pronađeno je više providnih PVC kesa namenjenih za pakovanje droge, kao i ručno pravljena cigareta, takozvani džoint.

Od N.B. je oduzet i mobilni telefon, koji će biti predmet odgovarajućih veštačenja.

Sumnja se da je N.B. nabavio i posedovao opojne droge radi njihovog stavljanja u promet.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama N.B stiču bitni elementi krivičnog dela delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, te naložio da se ovo lice liši slobode.

On će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden nadležnom Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

Službenici Uprave policije nastavljaju sa aktivnostima na otkrivanju i sprečavanju krivičnih dela i prekršaja iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, sa akcentom na sprečavanje tzv. ulične prodaje i distribucije narkotika.