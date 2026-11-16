Crna Gora
DEVET SAOBRAĆAJNIH NEZGODA ZA 24 SATA U CRNOJ GORI: Dve osobe lakše povređene, policija oduzela šest pari tablica
Slušaj vest
U Crnoj Gori je, u poslednja 24 sata, evidentirano devet saobraćajnih nezgoda, a dve osobe su lakše povređene.
Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da su u Podgorici evidentirane četiri saobraćajne nezgode, Nikšiću tri, a u Baru i Bijelom Polju po jedna.
Izdato je 595 naloga za uplatu novčanih kazni i podneto 137 prekršajnih prijava.
Policija je oduzela šest pari registarskih tablica.
Kurir.rs/RTCG
Reaguj
Komentariši