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U Crnoj Gori je, u poslednja 24 sata, evidentirano devet saobraćajnih nezgoda, a dve osobe su lakše povređene.

Iz Operativno komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da su u Podgorici evidentirane četiri saobraćajne nezgode, Nikšiću tri, a u Baru i Bijelom Polju po jedna.

Izdato je 595 naloga za uplatu novčanih kazni i podneto 137 prekršajnih prijava.

Policija je oduzela šest pari registarskih tablica.

Kurir.rs/RTCG

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