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Beranska policija je pretresom maloprodajnog objekta i motornog vozila otkrila i oduzela ukupno 74 kilograma duvana. Iz policije su najavili i podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Berane su, preduzimajući aktivnosti na otkrivanju i sprečavanju nezakonite trgovine robama čiji je promet ograničen i suzbijanju sive ekonomije, u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, kod nadležnog Osnovnog suda u Beranama inicirali izdavanje naredbe za pretres i po pribavljanju naredbe izvršili pretres maloprodajnog objekta i teretnog motornog vozila u vlasništvu jednog fizičkog lica iz Berana. Pretresom je u teretnom vozilu pronađeno 74 kilograma duvana koji pripada drugom licu, R.A (64) iz Berana, protiv koga će shodno nalogu nadležnog tužioca biti podneta krivična prijava", saopštili su iz Uprave policije.

Policijski službenici su 13. novembra izvršili pretres maloprodajnog objekta koji se bavi prometom roba široke potrošnje i teretnog motornog vozila marke „Mercedes“, u vlasništvu jednog lica iz Berana. Tom prilikom u tovarnom delu teretnog vozila pronađeno je i oduzeto ukupno 148 pakovanja duvana, teških po 500 grama – ukupne težine 74 kilograma.

Sprovedena je kriminalistička obrada, tokom koje su utvrđene činjenice na osnovu kojih se sumnja da pronađeni duvan pripada R.A.

"Sumnja se da je R.A. duvan kupio u Podgorici, te da ga je do Berana dovezao teretnim motornim vozilom koje je pozajmio od vlasnika vozila, a u kojem vozilu je ovaj duvan otkriven. On je, kako se sumnja, duvan u Podgorici nabavio radi daljeg stavljanja ove robe u promet na području Berana, iako ne poseduje dozvolu za bavljenje trgovinom ove vrste robe", navodi se u saopštenju.

Protiv R.A. će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena trgovina.