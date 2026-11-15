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Granična policija Crne Gore je tokom prethodna dva dana u akciji "Stranac" realizovala ukupno 163 mere prema stranim državljanima. U aktivnostima su oduzeta dva komada oružja i municija, vozilo „Mercedes“ koje potražuje Interpol, dve falsifikovane isprave i krijumčarena roba.

"Službenici Sektora granične policije su tokom prethodna dva dana, 13. i 14. novembra 2026. godine, sproveli akciju „Stranac“, usmerenu na kontrolu zakonitosti ulaska, kretanja, boravka i rada stranih državljana na našoj teritoriji. Protiv stranih državljana koji su prekršili Zakon o strancima ukupno su preduzete 163 mere. Rešenja o otkazu boravka su doneta za sedam stranaca, dok su zabrane ulaska izrečene za tri strana državljanina. Inspektori za strance su podneli inicijative za prekid dozvole boravka za 76 stranaca. Izdato je 68 prekršajnih naloga i prijava. Izrečena je jedna blaža mera, dok je jedno lice izrazilo nameru za traženje azila", saopštili su iz Uprave policije.

Službenici Stanice granične policije I Nikšić su juče, shodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi za pretres od strane Osnovnog suda u Nikšiću, a u koordinaciji sa državnim tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, izvršili pretres kuće – vikendice i drugih prostorija na području Nikšića koje koristi N.D, državljanin Bosne i Hercegovine, a tokom kojeg su pronađeni i oduzeti dva komada oružja – dve puške i 23 komada municije.

O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će izvršiti pravnu kvalifikaciju dela.

Policija je sinoć, na Zajedničkom graničnom prelazu „Vraćenovići – Deleuša“, otkrila i oduzela vozilo koje potražuje NCB Interpol Visbaden.

"Službenici Stanice granične policije I Nikšić su, naime, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisali putničko motorno vozilo „Mercedes B 200 CDI“, nemačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.O (23), državljanin Turske. Detaljnim proverama utvrđeno je da se vozilo potražuje međunarodnom poternicom koju je izdao NCB Interpol Visbaden. NCB Interpol Podgorica je izvršio dalje provere kojima je potvrđeno da se vozilo potražuje od 01.07.2025. godine, te je vozilo potom i oduzeto. Vozilo je predato službenicima Odeljenja bezbednosti Nikšić, radi daljeg postupanja", navodi se u saopštenju.

Granična policija otkrila je i dve falsifikovane isprave kontrolom stranih državljana na dva granična prelaza, te protiv dve osobe podnela krivične prijave zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje isprave.

"Službenici granične policije su, naime, na Graničnom prelazu „Kula“, kontrolisali putničko motorno vozilo marke „VW Golf Cabrio“, inostranih registarskih oznaka, kojim je upravljao državljanin Kosova, A.R (51). On je, prilikom kontrole, policijskim službenicima na uvid dao italijansku vozačku dozvolu, za koju je postojala sumnja da je falsifikovana. Nakon izvršenih provera, upotrebom specijalnih uređaja, u saradnji sa službenicima FRONTEX-a, potvrđeno je da se radi o falsifikovanoj ispravi", kazali su iz UP.

A.R. je doveden u službene prostorije Stanice granične policije I Rožaje, gde su od njega prikupljena obaveštenja na zapisnik. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, koji je naložio da se A.R, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave, privede nadležnom državnom tužilaštvu.

Druga falsifikovana isprava otkrivena je na Graničnom prelazu „Dobrakovo“, kontrolom A.R (37), državljanina Belorusije.

"On je, prilikom granične kontrole, na uvid dao vozačku dozvolu, za koju su policijski službenici i službenici FRONTEX-a posumnjali da se radi o falsifikovanom dokumentu, što je potom i potvrđeno dodatnim proverama dokumenta. O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u predmetnom događaju stiču bitni elementi bića krivičnog dela falsifikovanje isprave, te naložio da se navedeno lice, uz podnošenje krivične prijave, dovede u službene prostorije Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju", stoji u saopštenju.

Iz policije podsećaju da su službenici Regionalnog centra granične policije „Sever“ juče zaplenili tekstilnu robu i električne aparate vrednosti preko 65.000 evra i podneli krivične prijave protiv dve osobe.

"Regionalnog centra granične policije „Sever“ su u mestu Gubavač, u opštini Bijelo Polje, zaustavili i kontrolisali teretno motorno vozilo marke „Renault“, u čijem se tovarnom prostoru nalazila veća količina tekstilne robe i električnih aparata. Vozilom je upravljao M.T. iz Bijelog Polja, dok se na mestu suvozača nalazio N.B, takođe iz Bijelog Polja. Kontrolom je utvrđeno da navedena lica nisu posedovala prateću dokumentaciju za pronađenu robu, čiju su vrednost službenici Uprave carina procenili na 65.460 evra", navodi se u saopštenju.

Nakon prikupljenih obaveštenja, o utvrđenom činjeničnom stanju upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio da se teretno motorno vozilo i roba oduzmu, kao i da se tužilaštvu podnese krivična prijava protiv M. T. i N. B. zbog sumnje da su počinili krivično delo krijumčarenje i krivično delo utaja poreza i doprinosa u pokušaju.