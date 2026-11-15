Slušaj vest

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, u protekla 24 sata, uhapsili 36 vozača, dok su zbog različitih saobraćajnih prekršaja sankcionisane 302 osobe, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričke saobraćajne policije u tom periodu sproveli pojačane aktivnosti usmerene na kontrolu učesnika u saobraćaju i otkrivanje prekršaja.

„Lišeno je slobode 36 vozača, dok su zbog različitih saobraćajnih prekršaja sankcionisana 302 lica“, kazali su iz Uprave policije na mreži X.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteDruštvoŠokantna statistika MUP-a: Svaka četvrta osoba poginula u saobraćaju u Srbiji mlađa od 30 godina! Ovo je glavni uzrok tragedija
loznica--pojacana-kontrola.jpg
DruštvoKamioni na Batrovcima čekaju 3 sata, autobusi na Gradini 20 minuta: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
Gužva na granici
SrbijaHITAN APEL VOZAČIMA U SRBIJI! Završava se raspust, očekuju se ogromne gužve na svim pravcima: Na jednu stvar posebno obratite pažnju
saobracaj
DruštvoSprema se saobraćajni haos pred raspust! Policija najavila pojačane kontrole, evo šta će posebno kažnjavati
vozila u koloni, gužva u saobraćaju