Crna Gora
POLICIJA U PODGORICI IMALA PUNE RUKE POSLA: Za 24 sata uhapšeno 36 vozača, sankcionisane 302 osobe
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Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica su, u protekla 24 sata, uhapsili 36 vozača, dok su zbog različitih saobraćajnih prekršaja sankcionisane 302 osobe, saopšteno je iz Uprave policije.
Navodi se da su službenici podgoričke saobraćajne policije u tom periodu sproveli pojačane aktivnosti usmerene na kontrolu učesnika u saobraćaju i otkrivanje prekršaja.
„Lišeno je slobode 36 vozača, dok su zbog različitih saobraćajnih prekršaja sankcionisana 302 lica“, kazali su iz Uprave policije na mreži X.
Kurir.rs/RTCG
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