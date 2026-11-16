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Službenici regionalnih centara bezbednosti „Centar“, „Zapad“, „Sever“ i „Jug“ su, na teritoriji cele Crne Gore, tokom prethodna dva dana, 13. i 14. novembra 2026. godine, sproveli pojačane preventivne i represivne aktivnosti na području svojih nadležnosti, usmerene na očuvanje stabilnog javnog reda i mira, kao i sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i prekršaja.

Slobode je lišeno 65 lica, od kojih četiri lica zbog krivičnih dela, od kojih je jedno pripadnik OKG, a jedno operativno interesantno lice (OIL), dok su ostala lica lišena slobode zbog prekršaja iz oblasti bezbednosti saobraćaja koji se uglavnom odnose na upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, upravljanje vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (PAS) i prekoračenje dozvoljene brzine.

Sveobuhvatne i koordinisane policijske aktivnosti su, naime, bile usmerene na pojačanu kontrolu operativno interesantnih lica (OIL), članova organizovanih kriminalnih grupa (OKG) i njima bliskih lica, kao i kontrolu ugostiteljskih objekata sa fokusom na objekte gde se ova lica okupljaju. U okviru planskih aktivnosti sprovedene su i mini-blokade, racije, pregledi lica i vozila, kao i ciljane kontrole ugostiteljskih i drugih objekata, te kontrola lica i vozila u saobraćaju.

Slobode je, podsećamo, u Nikšiću lišen U.Đ. (32), član jedne organizovane kriminalne grupe (OKG), zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo u Podgorici, koji se sumnjiči da je sa još jednim licem, 9. novembra ove godine, oko 9.00 časova, u naselju Stari aerodrom u Podgorici, u Ulici Avda Međedovića, počinio navedeno krivično delo na štetu zaposlenog u firmi za fizičko-tehničko obezbeđenje „C. Security“, koji je obavljao poslove transporta novca, kada je otuđeno 76.000 evra.

Tokom ovih pojačanih aktivnosti, podsećamo, slobode je lišeno operativno interesantno lice (OIL), Lj.J. (49) iz Herceg Novog, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a kod kojeg su policijski službenici, pretresom stana i drugih prostorija i pregledom vozila, pronašli i oduzeli vatreno oružje – pušku marke „Beretta“ cal.12mm, 110 komada municije za navedeno oružje i pet metaka koji ne odgovaraju navedenom oružju, kao i kesicu sa sadržajem marihuane, mase 112,8 grama.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, postupajući promptno po prijavi, u blizini mesta izvršenja krivičnog dela pronašli i u službene prostorije u nedelju doveli M.S. (40) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. On je, kako se sumnja, iz marketa u Sutomoru, nakon savlađivanja prepreka, odnosno provale u objekat, otuđio veću količinu alkoholnog i bezalkoholnog pića. Lišen je slobode po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru.

Tokom ovih aktivnosti u Ulcinju je slobode lišeno još jedno lice, zbog sumnje da je izvršilo krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

U okviru saobraćajnih kontrola tokom ova dva dana kontrolisano je ukupno 3.061 vozilo i 3.658 vozača i saputnika, dok je 1.371 lice podvrgnuto alkotestiranju. Izdato je 903 prekršajnih naloga, podneta 151 prekršajna prijava, a iz saobraćaja su isključena 53 vozača.

Izvedene su racije u 15 ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisano 850 lica. Izvršena je kontrola 108 operativno interesantnih lica, od kojih je 10 OIL sankcionisano. Sprovedene su i pojačane kontrole ugostiteljskih objekata i kladionica u okviru akcije „Mladost“. Ukupno su kontrolisana 82 objekta, među kojima 53 ugostiteljska objekta i 29 kladionica i kazina.

Policijski službenici su u Budvi i Herceg Novom kod pet lica pronašli i oduzeli ukupno oko 120 grama marihuane i manje količine kokaina i tableta sa liste opojnih droga, što je rezultiralo podnošenjem prekršajnih prijava protiv tih pet lica. Policija je u Podgorici tokom racija takođe pronašla kesice sa kokainom i marihuanom, kao i drobilicu za opojne droge, a u vezi s čim su aktivnosti u toku. Tokom policijskih aktivnosti u Beranama privremeno su oduzeti i petarde, baklja, metalni boks, metalna palica, tablete bromazepama, kao i dva motorna vozila, od kojih je jedno prevozilo drvne sortimente.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika, policijske patrole pojačano su obilazile magistralne i regionalne putne pravce na području severne regije, preduzimajući preventivne mere u cilju zaštite bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Službenici Uprave policije nastaviće sa pojačanim policijskim aktivnostima, radi suzbijanja svih oblika kriminaliteta, unapređenja bezbednosti saobraćaja i očuvanja stabilnog bezbednosnog ambijenta za sve građane.