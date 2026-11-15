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Neobičan prizor zabeležen je u mestu Bać kod Rožaja, gde je divlja svinja uspela da se popne na zid koji je delovao nemoguće za "osvojiti".

Naime, kako se deli društvenim mrežama, na snimku koji je postao viralan, životinja je uspela da se popne na zid koji je visok i do 2,7 metara, prilikom čega je iznenadila sve koji su imali priliku da vide ovaj nesvakidašnji događaj.

Posebnu pažnju privukla je spretnost životinje, koja je savladala prepreku visoku gotovo tri metra. Po načinu na koji se popela, divlja svinja gotovo je podsetila na mačku, poznatu po svojoj neverovatnoj sposobnosti penjanja.

"Lični treneri treba ovo da pokazuju kao motivaciju da ništa nije nemoguće", "Fit sa visokim procentom masti", "Ovo nije vepar, nego rotvajler", "Očigledno većina ne zna o kakvoj se zveri radi... Da je trebalo da prođe kroz zid, prošla bi", "Svinjski Spajdermen", samo su neki od komentara ispod objave na stranici "podgoricki_vremeplov".