CRNA GORA ZATVARA JOŠ ČETIRI POGLAVLJA U PREGOVORIMA S EU? Nakon međuvladine konferencije u Briselu mogla bi da ima 27 rešenih od ukupno 33 poglavlja
- Crna Gora bi 19. novembra u Briselu mogla da zatvori još četiri poglavlja u pregovorima sa EU, na međuvladinoj konferenciji.
- Potvrđeno je zatvaranje poglavlja 16 o porezima, a očekuje se i zeleno svetlo za poglavlja 14, 15 i 22.
Međuvladina konferencija na kojoj će Crna Gora zatvoriti dodatna poglavlja u pregovorima sa EU biće održana u četvrtak 19. novembra u Briselu.
Za RTCG je potvrđeno da će biti zatvoreno poglavlje 16 (porezi) dok se za ostala očekuje zeleno svetlo stalnih predstavnika zemalja članica EU.
Očekuje se da će na ovoj konferenciji biti zatvorena poglavlja 14 (saobraćaj), 15 (energetika) i 22 (regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata).
Ova poglavlja bi prethodno trebalo da odobre stalni predstavnici zemalja članica EU na sastanku u sredu 18. novembra.
Na prethodnoj međuvladinoj konferenciji koja je održana 6. novembra u Briselu, Crna Gora je privremeno zatvorila dva pregovaračka poglavlja.
To su poglavlja 1 – Slobodno kretanje robe i poglavlje 12 – Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.
Time je do sada zatvoreno 23 od 33 poglavlja u kojima Crna Gora pregovara s EU.
(Kurir.rs/RTCG/Preveo: N. V.)