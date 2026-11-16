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Skupštini Crne Gore danas je podneta peticija kojom se traži da se srpski jezik, kojim govori 43,18 odsto stanovnistva, izjednači sa drugim po zastupljenosti, crnogorskim jezikom, kako u unutrašnjem pravnom poretku, tako i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji.

Inicijativom koja se odnosi na ravnopravnost srpskog jezika u Crnoj Gori i u procesu pristupanja Evropskoj uniji predlaže se da Skupština preduzme aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se status tog jezika uredio u skladu sa njegovom zastupljenošću među građanima.

U obrazloženju inicijative navodi se da je srpski jezik maternji za 43,18 odsto stanovnika Crne Gore i da je najzastupljeniji jezik u državi, dok je Ustavom Crne Gore definisan kao jezik u službenoj upotrebi.

U inicijativi se ukazuje i na značaj Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, kojim će, između ostalog, biti uređeno na kojim jezicima će građani Crne Gore biti zastupljeni u radu institucija EU. Kao pravni osnov za uključivanje Skupštine u ovaj proces navodi se član 15 Ustava Crne Gore, koji se odnosi na način pristupanja Evropskoj uniji.

Predlagači ocenjuju da bi peticija doprinela afirmaciji jednakosti, jezičkog i demokratskog pluralizma, kao i procesu evropskih integracija, a kao primere država članica EU koje imaju više službenih jezika navode Belgiju, Finsku, Irsku i Maltu.

U obrazloženju se ističe da bi odnos Crne Gore prema jezičkim pravima građana bio pokazatelj demokratske zrelosti države i njenog odnosa prema evropskim vrednostima, a najavljeno je da će sa sadržajem peticije biti upoznat predsednik Crne Gore.