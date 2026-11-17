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Policija u Šavniku uhapsila je Lj. Z. iz te opštine, zbog sumnje da je počinio dva krivična dela – teška krađa.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici su postupali po prijavi od 6. novembra, koja se odnosila na krađu više novih, neraspakovanih predmeta, među kojima su veš-mašina, zamrzivač i trimer, kao i po prijavi od 15. novembra, kada je prijavljeno da su obijena ulazna vrata jednog etno-muzeja u Šavniku, iz kojeg je ukradeno više različitih predmeta.

Policijski službenici preduzeli su niz operativno-taktičkih i istražnih mera i radnji u cilju rasvetljavanja ovih krivičnih dela.

"Preduzetim aktivnostima policijski službenici došli su do saznanja koja ukazuju na sumnju da je navedena krivična dela izvršio Lj. Z., nakon čega je, postupajući po prethodno iniciranoj i pribavljenoj naredbi Osnovnog suda u Nikšiću, izvršen pretres stambenih prostorija koje koristi ovo lice. Tom prilikom pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz navedenih krivičnih dela, a koji su privremeno oduzeti", navodi se u saopštenju.

Lj. Z. je doveden u službene prostorije Stanice policije Šavnik, gde je od njega prikupljeno obaveštenje na zapisnik u vezi sa okolnostima izvršenja navedenih krivičnih dela.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se osumnjičeni uhapsi zbog sumnje da je počinio navedena krivična dela.

"Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, na dalju nadležnost", saopštila je policija.