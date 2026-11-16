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Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić rasvetlili su događaj u kojem je jedno lice zadobilo teške telesne povrede i lišili su slobode dva lica iz Nikšića, od kojih se jedno tereti i za napad na policijskog službenika tokom vršenja službene dužnosti.

Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je 14. novembra 2026. godine, oko ponoći, telefonskim putem obaveštena da je ispred jednog ugostiteljskog objekta u centru grada došlo do fizičkog sukoba između više lica. Policijski službenici su odmah upućeni na lice mesta, gde su zatekli dvadesetogodišnjaka, koji je, zbog zadobijenih povreda, transportovan u Medicinski centar Nikšić, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu preloma kostiju lica.

Na licu mesta zatečeni su i A.P. (21) i D.V. (22), oba iz Nikšića, koji su dovedeni u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić radi prikupljanja obaveštenja. Tokom policijske intervencije, A.P. je, kako se sumnja, fizički napao policijskog službenika, zadavši mu udarac zatvorenom šakom u predelu glave.

Nakon upoznavanja državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću sa svim okolnostima događaja, isti se izjasnio da se u radnjama A.P. stiču elementi krivičnih dela nasilničko ponašanje, teška telesna povreda i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok se D.V. sumnjiči za krivična dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda.

Postupajući po nalogu državnog tužioca, policijski službenici su A.P. i D.V. lišili slobode zbog sumnje da su počinili navedena krivična dela, te će biti privedeni nadležnom tužiocu uz krivičnu prijavu, na dalju nadležnost, navedeno je u saopštenju Uprave policije.

Kurir.rs/Tanjug

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