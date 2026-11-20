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Ž.V, kojeg je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću optužilo za krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na godinu i šest meseci zatvora, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.

Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, izrečene su mu i mere bezbednosti zabrane približavanja oštećenima u trajanju od najmanje jedne godine, kao i obavezno lečenje alkoholičara.

Optuženi je pretnjom da će napasti na život i telo članova svoje porodice, uz upotrebu sredstva podobnog da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, ugrozio njihovu sigurnost.