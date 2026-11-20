NASILJE U PORODICI U NIKŠIĆU: Muškarac osuđen na godinu i šest meseci zatvora
Ž.V, kojeg je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću optužilo za krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, pravosnažno je osuđen na godinu i šest meseci zatvora, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću.
Kako je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, izrečene su mu i mere bezbednosti zabrane približavanja oštećenima u trajanju od najmanje jedne godine, kao i obavezno lečenje alkoholičara.
Optuženi je pretnjom da će napasti na život i telo članova svoje porodice, uz upotrebu sredstva podobnog da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši, ugrozio njihovu sigurnost.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću podsetili su da se, u skladu sa Ustavom Crne Gore i Zakonikom o krivičnom postupku, svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda.
Kurir.rs/RTCG