GRADILA VIKENDICU BEZ POTREBNE DOKUMENTACIJE: Podneta krivična prijava protiv žene iz Bara
Kolašinska policija podnela je krivičnu prijavu protiv Z. J. iz Bara zbog sumnje da je bez potrebne dokumentacije započela izgradnju vikendice u mestu Morački Koš, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode, prijava je podneta po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, zbog sumnje da je Z. J. počinila krivično delo nedozvoljeno građenje objekta.
„Kako se sumnja, Z. J. je tokom 2026. godine, u mestu Morački Koš, opština Kolašin, na katastarskoj parceli u katastarskoj opštini Koš, kao investitor započela izgradnju objekta – vikend-kuće, bez prethodno podnete prijave građenja i potrebne dokumentacije propisane članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koju je bila dužna da dostavi nadležnom inspekcijskom organu najkasnije 15 dana pre početka izvođenja radova“, navodi se u saopštenju.
Iz policije su kazali da je krivična prijava rezultat aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, usmerenih na suzbijanje ekološkog kriminala, sa posebnim fokusom na nelegalnu gradnju.
„Suzbijanje ekološkog kriminala, a posebno nelegalne gradnje i devastacije prostora, ostaje jedan od prioriteta u radu Uprave policije, koja će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na otkrivanju i procesuiranju odgovornih lica“, poručili su iz policije.
Kurir.rs/RTCG