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Kolašinska policija podnela je krivičnu prijavu protiv Z. J. iz Bara zbog sumnje da je bez potrebne dokumentacije započela izgradnju vikendice u mestu Morački Koš, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, prijava je podneta po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kolašinu, zbog sumnje da je Z. J. počinila krivično delo nedozvoljeno građenje objekta.

„Kako se sumnja, Z. J. je tokom 2026. godine, u mestu Morački Koš, opština Kolašin, na katastarskoj parceli u katastarskoj opštini Koš, kao investitor započela izgradnju objekta – vikend-kuće, bez prethodno podnete prijave građenja i potrebne dokumentacije propisane članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koju je bila dužna da dostavi nadležnom inspekcijskom organu najkasnije 15 dana pre početka izvođenja radova“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je krivična prijava rezultat aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti „Sever“, usmerenih na suzbijanje ekološkog kriminala, sa posebnim fokusom na nelegalnu gradnju.