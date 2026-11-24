Slušaj vest

Sa objekta Gradskog bazena u Kotoru uklonjena je tabla sa imenom proslavljenog kotorskog vaterpoliste Zorana Džimija Gopčevića, čime je sprovedena odluka Vlade Crne Gore o preimenovanju bazena, piše podgorička Pobjeda.

Odluku o preimenovanju bazena donela je Vlada Crne Gore na zahtev Hrvatske, što je samo jedan od osam zahteva zvaničnog Zagreba za priključenje Podgorice Evropskoj uniji.

Crnogorska Vlada je 19. oktobra donela odluku o preimenovanju gradskog bazena koji će se, kako je odlučeno, ubuduće zvati "Petar II Petrović Njegoš".

Za Hrvatsku je prethodni naziv bazena bio sporan zbog tvrdnji o Gopčevićevoj ulozi čuvara u logoru Morinj 1991. godine, gde su navodno mučeni i ubijani hrvatski zarobljenici tokom poslednjeg rata.

Predsednik Opštine Kotor Vladimir Jokić kazao je tada da je bio neprijatno iznenađen predlogom da gradski bazen ponese ime Petra II Petrovića Njegoša, navodeći da je takvo imenovanje, umesto da produbi vezu grada sa velikim pesnikom, postalo predmet poruge u kotorskoj javnosti.

Jokić je uputio ministru sporta i mladih Vlade Crne Gore Zoranu Jojiću zahtev za davanje saglasnosti na predlog promene naziva gradskog bazena u Kotoru, kojim je predviđeno da umesto predloženog naziva "Gradski bazen - Petar II Petrović Njegoš" nosi naziv "Zimski bazen Kotor".