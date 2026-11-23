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General u penziji Blagoje Grahovac predložio je da se razgraničenje Crne Gore i Hrvatske na Prevlaci utvrdi na osnovu nekadašnjeg udela Crne Gore u budžetu SFRJ, koji je, kaže, iznosio 2,6 odsto.

Grahovac je za Radio Crne Gore (RCG) ocenio da bi takav pristup omogućio pravično rešenje spora, uz zajedničko korišćenje eventualnih prirodnih bogatstava u podmorju.

Foto: Youtube/N1

Grahovac je podsetio da je u bivšoj Jugoslaviji postojalo sedam ravnopravnih katastara, po jedan za svaku republiku i poseban katastar Jugoslovenske narodne armije (JNA).

- U Jugoslaviji je bilo sedam katastara, ravnopravnih katastara. Svaka republika je imala svoj katastar i JNA je imala katastar koji je ravnopravan republičkim. Crna Gora je imala učešće u budžetu SFRJ od 2,6 odsto, pa sugerišem rešenje. Neka hrvatski stručnjaci duž čitave Prevlake, od rta Oštro, izračunaju koliko je 2,6 odsto i tu neka bude tačka razgraničenja između Crne Gore i Hrvatske - kazao je Grahovac.

Prema njegovom predlogu, od tako utvrđene tačke granicu bi trebalo povući prema jugozapadu, čime bi se rešilo i pitanje razgraničenja podmorja.

- Odatle povući u pravcu jugozapada, a to je kurs 225, i time će se i podmorje razgraničiti. A onda, ako ima u podmorju bogatstva, Crna Gora i Hrvatska treba zajednički da nastupe prema koncesionaru koji će istraživati i eksploatisati podmorje. To bi bilo pravično i pravedno rešenje - smatra Grahovac.

Prevlaka Foto: printscreen YT

Nekadašnji ministar spoljnih poslova Hrvatske i posebni savetnik premijera Mate Granić je ranije izjavio da Hrvatska neće pregovarati o kopnenoj granici s Crnom Gorom, dok se pitanje razgraničenja na moru može rešiti bilateralnim razgovorima ili međunarodnom arbitražom.

Granić je u razgovoru za HRT, podsetio je da je hrvatski premijer Andrej Plenković u više navrata ukazivao na osam pitanja koja Crna Gora mora riti pre nego što Hrvatska da saglasnost za njeno članstvo u Evropskoj uniji.

- Jedna od najvažnijih tačaka je pitanje granice. Nema nikakvih pregovora o kopnenoj granici. Ona je određena odlukom Badinterove komisije od 7. decembra 1991. godine, tačka 3, da su republičke granice i državne granice, dakle onih republika koje žele biti samostalne države ako ispune uslove - kazao je Granić.