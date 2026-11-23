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Demokratska narodna partija (DNP) Crne Gore nije odustala od svojih principa i nastaviće borbu za srpski jezik kao službeni, dvojno državljanstvo, trobojku kao narodnu zastavu i ravnopravan položaj srpskog naroda u Crnoj Gori, izjavio je lider stranke Milan Knežević.

Naglasio je da u DNP-u nema podela po nacionalnoj ili političkoj pripadnosti, već da je zajednički cilj očuvanje tradicionalnih vrednosti, međusobnog poštovanja i pomirenja.

"DNP neće biti deo Vlade ukoliko se ne otvore i ne reše ključna pitanja srpskog jezika, dvojnog državljanstva, zastave i nacionalnog identiteta", rekao je Knežević na sinoć održanom stranačkom skupu održanom na Plavnici u Opštini Zeta.

Knežević je istakao da je časnije biti opozicija nego zarad funkcija odustati od principa i izneveriti poverenje građana.

Milan Knežević u Novom Sadu Foto: Facebook DNP

Kako je saopšteno iz DNP, veliki radni sastanak na Plavnici još jednom je potvrdio snagu i organizovanost te partije u Zeti.