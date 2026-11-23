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Ronioci su na Skadarskom jezerupronašli telo Stanka Pajovića, ribolovca iz iz naselja Vranj u Tuzima, za kojim se tragalo od subote veče. To je TV Vijesti potvrdio Danilo Mijajlović iz Regionalnog ronilačkog centra Bijela

Članovi Pajovićeve porodice juče su za TV Vijesti kazali da je ribolovac u subotu u devet sati otišao u ribolov. Poslednji put su se čuli oko četrnaest časova, a samo dva sata kasnije, njegov telefon već je bio isključen.

Stanko je poslednji put viđen na Skadarskom jezeru, u blizini Zbelja, a u potrazi su, pored ronilaca, učestvovali vatrogasci - spasioci Glavnog grada i Tuzi, službenici MUP-a meštani, a Skadarsko jezero danas je nadletao i helikopeter Vojske Crne Gore.